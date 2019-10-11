В ФРГ выступили против остановки реализации «Северного потока — 2»

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Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
В ФРГ выступили против остановки реализации «Северного потока — 2»
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«Северный поток — 2» — сложный проект. Это мне совершенно понятно. Но, разумеется, было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно ещё остановить, учитывая ход событий и условия договорённостей», — приводит ТАСС слова Крамп-Карренбауэр.

Также она отметила, что в вопросах поставок газа Россия зарекомендовала себя надёжным партнёром.

В июне глава ХДС заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией, а в феврале отметила, что строительству «Северного потока — 2» уже нельзя помешать.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства газопровода.

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