Глава ХДС заявила о необходимости сотрудничества с Россией

Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

«Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать её. Поэтому мы должны постоянно стремиться сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеальном случае могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами, чтобы компенсировать свою внутриполитическую слабость. Это также в наших интересах», — цитирует РИА Новости главу ХДС.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).