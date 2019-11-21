Посольство США сообщило о начале поставок сжиженного газа на Украину

Посольство США в Киеве сообщило, что американский сжиженный природный газ (СПГ) находится на пути на Украину. По мнению американских дипломатов, этот шаг будет способствовать достижению энергетической независимости Украины.

«Американский сжиженный природный газ направляется на Украину! Ещё один шаг на пути достижения энергетической независимости. Корабль с СПГ для Украины прибыл вчера в польский терминал в Свиноуйсьце, расположенный в Балтийском море», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В августе сообщалось, что представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

В сентябре украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.