Посольство США сообщило о начале поставок сжиженного газа на Украину
«Американский сжиженный природный газ направляется на Украину! Ещё один шаг на пути достижения энергетической независимости. Корабль с СПГ для Украины прибыл вчера в польский терминал в Свиноуйсьце, расположенный в Балтийском море», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В августе сообщалось, что представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.