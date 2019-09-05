Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
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«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок на Украину энергоносителей путём налаживания их поставок из США», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Также стороны положительно оценили подписание меморандума между Киевом, Варшавой и Вашингтоном о поставках американского сжиженного газа.
При этом Зеленский поблагодарил США за «последовательное противодействие» проекту «Северный поток — 2». Также он заявил, что надеется на принятие конгрессом США решения о санкциях против компаний, связанных с проектом.
Ранее вице-президент США Майк Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины.