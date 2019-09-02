Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

Короткая ссылка
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс обсудил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским энергетическую независимость Украины.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

«Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединёнными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

31 августа представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год при условии, что украинская сторона построит интерконнектор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить