Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс обсудил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским энергетическую независимость Украины.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

«Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединёнными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

31 августа представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год при условии, что украинская сторона построит интерконнектор.