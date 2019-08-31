Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США

Представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

Об этом сообщает посольство США в Польше.

«США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали важное трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной энергетической безопасности посредством диверсификации поставок природного газа», — указывается в заявлении.

The United States, Poland, and Ukraine have signed an important trilateral cooperation agreement to strengthen regional energy security via diversified natural gas supplies while meeting in Warsaw. @SecPerry@UKRinPLpic.twitter.com/R34fDNPQbZ — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 31 באוגוסט 2019

Как уточняет Polske Radio, соответствующий документ подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Ранее сообщалось, что представители правительств Польши, США и Украины намерены подписать в Варшаве соглашение по газу.

31 августа Наимский заявил, что Варшава сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год при условии, что украинская сторона построит интерконнектор.