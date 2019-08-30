Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
- © Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», — информировали польские власти.
Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.
Ранее стало известно, что Польша договорилась продавать Украине регазифицированный СПГ, который страна закупает у США.
В Польше также заявляли, что готовы запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.
В мае украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.