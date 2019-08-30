Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

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Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», — информировали польские власти.

Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

Ранее стало известно, что Польша договорилась продавать Украине регазифицированный СПГ, который страна закупает у США. 

В Польше также заявляли, что готовы запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.

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