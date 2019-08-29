Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине

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Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой энергетического концерна PGNiG.
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
  • Reuters

«Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

Ранее в Польше заявляли, что готовы запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил стратегию США по экспорту сжиженного природного газа.

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