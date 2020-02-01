Недра на откуп: зачем Зеленский предложил американцам добывать газ и нефть на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским госсекретарём Майком Помпео предложил компаниям из США добывать на Украине нефть и газ, в том числе на черноморском шельфе. Сейчас в стране истощаются ранее разработанные месторождения, поэтому для наращивания производства углеводородов нужны инвестиции. К тому же Киев стремится повысить добычу газа, чтобы не зависеть от российских энергоносителей, получаемых по реверсной схеме из Европы. По мнению источников RT в украинских политических партиях, Зеленский в обмен на помощь американцев может отдать ресурсы за бесценок. При этом эксперты считают, что американский бизнес не готов серьёзно вкладываться в коррумпированное государство.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Чёрного моря и проектах добычи украинского природного газа и нефти. С таким предложением глава украинского государства выступил после встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

«Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский также пригласил американский бизнес участвовать в развитии железнодорожной отрасли страны и попросил Вашингтон отменить 25%-ные пошлины на импорт стали.

В свою очередь, Майк Помпео заявил, что США надеются на развитие экономических связей с Украиной.

Владимир Зеленский и Майк Помпео

© president.gov.ua

Потребность в росте

Предложение Владимира Зеленского к американским компаниям поучаствовать в добыче украинских углеводородов прозвучало на второй день после известия об истощении важнейших газовых месторождений страны. Дочернее предприятие «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявило, что пять крупнейших месторождений Украины — Яблуновское, Ефремовское, Мелеховское, Шебелинское и Западно-Крестищенское — исчерпаны на 79—90%.

Компания пытается найти новые источники газа. Так, в прошлом году на Украине открыли три месторождения с разведанными запасами 2,15 млрд кубометров. Однако этих объёмов, учитывая количество потребляемого Украиной газа, хватит всего на месяц.

По данным АО «Укртрансгаз», в 2019 году добыча газа на Украине составила 20,7 млрд кубометров, сократившись по сравнению с 2018 годом на 1%. При этом потребителям всех категорий было направлено 26,4 млрд кубометров. Ещё 3,4 млрд кубометров ушло на производственно-технические расходы. 13,1 млрд кубометров закачали в подземные хранилища.

Импортировала Украина в прошлом году 14,2 млрд кубометров голубого топлива, причём весь объём — из стран ЕС. Киев официально заявляет, что не покупает российский газ, так как получает его по реверсу с наценкой из стран Восточной Европы.

Добыча нефти на Украине остаётся на уровне 1,6 млн тонн в год.

При этом украинское руководство намерено добиться роста добычи углеводородов, чтобы количество потребляемого и добываемого в стране газа совпадали. Такие цели ранее ставило правительство Владимира Гройсмана. Предполагалось, что в 2020 году Украина должна выйти на добычу 27 млрд кубометров в год. Однако ещё в прошлом году Гройсман обвинил «Нафтогаз» в провале этого плана.

2 сентября 2019 года глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Владимир Оржель заявил, что стратегию надо пересмотреть. Он также выступил за рост собственного производства природного газа и рассказал, что обсуждал необходимые инвестиции с американскими коллегами.

В поисках инвесторов

В декабре президент Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». В частности, президент обязал кабмин до 1 апреля 2020 года вынести на рассмотрение Верховной рады законопроекты «по наращиванию объёмов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений».

В январе Министерство энергетики и окружающей среды Украины выступило с предложениями по стимулированию добычи углеводородов. Так, было предложено ввести особый налог за пользование участками газодобычи, чтобы предотвратить ситуации, когда собственники не разрабатывают месторождения.

Газопровод на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

Также Министерство энергетики выступает за модернизацию «регуляторного поля», внесение изменений в Кодекс Украины о недрах, законы Украины «О нефти и газе» и «О соглашениях о разделе продукции», чтобы сделать условия нефте- и газодобычи на Украине более прозрачными для иностранных инвесторов.

Как отмечают эксперты, тот факт, что поручение Зеленского повысить добычу газа на Украине было оформлено как поручение СНБО, связан с политической позицией нынешнего украинского руководства. Киев не признаёт, что покупает российский газ, но при этом стремится за счёт собственной добычи избавиться от «зависимости» в поставках газа из РФ.

«Это вопрос практически религиозный, — отметил в беседе с RT Александр Асафов. — Сейчас на Украине пытаются привлечь американцев, заинтересовать их дополнительной прибылью, чтобы увеличить добычу газа, но это выглядит не очень реалистично».

Отдельные иностранные инвесторы уже вкладываются в добычу углеводородов на Украине. В декабре прошлого года польская компания PGNiG и украинская ЭРУ, одним из совладельцев которой является американец Дейл Перри, заключили соглашение о разработке участка природного газа близ польской границы.

Многострадальный «Дельфин»

В прибрежной зоне Украины находится весьма крупное газовое месторождение «Дельфин». В апреле 2019 года украинское государство объявило конкурс среди частных инвесторов на освоение месторождения.

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В развернувшейся борьбе за газ участвовали американская компания Frontera Resources, украинскаяАО ДК «Укрнефтебурение», которую связывают с олигархами Игорем Коломойским, Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом, и зарегистрированная в США компания Trident Black Sea бывшего депутат Госдумы Ильи Пономарёва. Последняя конкурс выиграла, но его результаты украинское правительство отменило.

При этом Владимир Гройсман сетовал на то, что ожидал инвесторов другого уровня, типа компаний Shell и Exxon. Новый конкурс уже новое правительство Украины обещает провести в марте 2020-го. В нём и призывает принять участие американские компании Владимир Зеленский.

Ситуацию осложняет тот факт, что «Нафтогаз» считает 40% участка своим и грозит возможным инвесторам судами. Сама государственная нефтегазовая компания также готовится участвовать в конкурсе вместе с неким «большим глобальным партнёром».

Политический вопрос

Источники RT в украинских политических партиях опасаются, что правительство Владимира Зеленского может передать недра страны иностранным компаниям.

«Приглашение американских компаний — политическое. Офис президента, очевидно, рассчитывает, что присутствие американских партнёров позволит Украине усилить свои позиции на Чёрном море. Поэтому я не удивлюсь, если шельф американцам отдадут практически даром», — заявил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

Схожего мнения придерживается представитель партии «Европейская солидарность».

«Посмотрите, что делает офис Зеленского. Они готовятся продавать землю, госпредприятия и отдать разработку шельфа Чёрного моря. Российских покупателей к этим активам не допустят, и всё самое ценное разберут те, кому положено. В собственности госкомпаний ничего не останется. Даже железной дорогой интересуются немцы», — заявил депутат в разговоре с RT.

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Политолог Александр Асафов в беседе с RT назвал заявление Зеленского о приглашении американских компаний к добыче газа или нефти на Украине «очередной демонстрацией вассальной присяги», отметив, что с таким предложением Зеленский не обращался к представителям других стран.

«В принципе, мне не очевидно, с какой стати приглашать именно американцев, кроме политики. У украинских добытчиков есть даже опыт работы на шельфе», — отметил в комментарии RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Впрочем, Фролов выразил серьёзные сомнения в том, что американские инвесторы всерьёз заинтересуются украинским газом или нефтью.

«В работе с традиционными запасами газа американские компании в принципе не высказывали своей заинтересованности, — отметил Фролов. — Если бы это было кому-то интересно, туда бы давно пришли американские и любые другие компании, хоть французские, хоть норвежские».

По мнению Фролова, серьёзных инвестиций Украина не получит.

«Зеленский сказал глупость. Никто туда не придёт. Добыча местная падает. Вложения то ли разворовывают, то ли месторождения настолько истощены, что просто бессмысленно работать на них», — резюмировал эксперт.