В Раде предрекли украинцам рабское будущее

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.

Об этом сообщает NEWSONE.

По его словам, примерно половине тех, кто в настоящий момент находится у власти, есть куда потом уехать, поэтому, когда они выполнят свою задачу, они «поедут туда, где их деньги, а их деньги — не на Украине».

«И тут нет «зрады», нет никакого вранья, что «всё пропало», просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях», — сказал депутат.

Как отметил Рабинович, если соответствующий законопроект будет принят, то совсем скоро украинцы смогут «уехать в любую страну мира», потому что своей земли у них уже не будет.

«Это последний, завершающий эксперимент, добивающий бедную Украину. И если мы с вами это допустим, мы не имеем права находиться в этом зале, мы не имеем права называться народными депутатами — мы сброд, который не сумел отстоять свою землю», — заключил он.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.