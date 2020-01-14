В Раде предрекли украинцам рабское будущее
- Reuters
Об этом сообщает NEWSONE.
По его словам, примерно половине тех, кто в настоящий момент находится у власти, есть куда потом уехать, поэтому, когда они выполнят свою задачу, они «поедут туда, где их деньги, а их деньги — не на Украине».
«И тут нет «зрады», нет никакого вранья, что «всё пропало», просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях», — сказал депутат.
Как отметил Рабинович, если соответствующий законопроект будет принят, то совсем скоро украинцы смогут «уехать в любую страну мира», потому что своей земли у них уже не будет.
«Это последний, завершающий эксперимент, добивающий бедную Украину. И если мы с вами это допустим, мы не имеем права находиться в этом зале, мы не имеем права называться народными депутатами — мы сброд, который не сумел отстоять свою землю», — заключил он.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.