Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли

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Верховная рада поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В пользу такого решения проголосовали 240 парламентариев.

Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя соответствующий законопроект, отметила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.

В ЕС подчёркивали, что поддерживают планы открыть рынок земли на Украине, что «может раскрыть огромный потенциал украинской экономики». 

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