Пресс-секретарь Зеленского: иностранцы хорошо распоряжаются украинской землёй

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.
Пресс-секретарь Зеленского: иностранцы хорошо распоряжаются украинской землёй
  • ©Iuliia Mendel
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Об этом она написала в колонке для издания «Новое время», комментируя законопроект об открытии рынка земли на Украине.

«Те иностранцы, которые уже хозяйничают на украинских землях, демонстрируют лучший уход за ними, большие урожаи, создание рабочих мест. В таких сёлах эти иностранцы пользуются уважением, потому что с уважением относятся к украинским чернозёмам и украинским крестьянам», — написала она.

Вместе с тем она добавила, что страхи о скупке украинских земель иностранцами являются «мифологическими» и «вывоз земли вагонами невозможен».

Ранее Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

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