В Госдуме прокомментировали предстоящую Неделю российского интернета

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин прокомментировал предстоящую Неделю российского интернета (RIW), сообщает ФАН.

По его словам, это важное событие для индустрии.

Как напомнил Левин, пять лет назад именно на RIW было принято решение о создании Института развития интернета.

«Это стало точкой отсчёта для новой площадки, которая востребована, активно участвует в этой сфере, создаёт компетенции, вырабатывает мнения, серьёзно занимается аналитикой и эффективно продолжает свою работу», — сказал депутат.

Он сообщил, что в этом году запланированы секции, посвящённые законам, которые рассматривает Госдума.

«Форум является одним из примеров создания принципов международного регулирования. Нам надо вырабатывать принципы защиты персональных данных и методы борьбы с их нарушениями», — добавил Левин.

Неделя российского интернета (RIW) — 2019 стартует в Москве 12 декабря. Форум пройдёт на площадке Центра международной торговли и будет сосредоточен на вопросах, влияющих на развитие цифровой экономики и связанных отраслей.