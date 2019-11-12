В Госдуме прокомментировали предстоящую Неделю российского интернета
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По его словам, это важное событие для индустрии.
Как напомнил Левин, пять лет назад именно на RIW было принято решение о создании Института развития интернета.
«Это стало точкой отсчёта для новой площадки, которая востребована, активно участвует в этой сфере, создаёт компетенции, вырабатывает мнения, серьёзно занимается аналитикой и эффективно продолжает свою работу», — сказал депутат.
Он сообщил, что в этом году запланированы секции, посвящённые законам, которые рассматривает Госдума.
«Форум является одним из примеров создания принципов международного регулирования. Нам надо вырабатывать принципы защиты персональных данных и методы борьбы с их нарушениями», — добавил Левин.
Неделя российского интернета (RIW) — 2019 стартует в Москве 12 декабря. Форум пройдёт на площадке Центра международной торговли и будет сосредоточен на вопросах, влияющих на развитие цифровой экономики и связанных отраслей.