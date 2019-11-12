В Госдуме прокомментировали предстоящую Неделю российского интернета

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин прокомментировал предстоящую Неделю российского интернета (RIW), сообщает ФАН.
В Госдуме прокомментировали предстоящую Неделю российского интернета
  • Pixabay

По его словам, это важное событие для индустрии.

Как напомнил Левин, пять лет назад именно на RIW было принято решение о создании Института развития интернета.

«Это стало точкой отсчёта для новой площадки, которая востребована, активно участвует в этой сфере, создаёт компетенции, вырабатывает мнения, серьёзно занимается аналитикой и эффективно продолжает свою работу», — сказал депутат.

Он сообщил, что в этом году запланированы секции, посвящённые законам, которые рассматривает Госдума.

«Форум является одним из примеров создания принципов международного регулирования. Нам надо вырабатывать принципы защиты персональных данных и методы борьбы с их нарушениями», — добавил Левин.

Неделя российского интернета (RIW) — 2019 стартует в Москве 12 декабря. Форум пройдёт на площадке Центра международной торговли и будет сосредоточен на вопросах, влияющих на развитие цифровой экономики и связанных отраслей.

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