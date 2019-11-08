Неделя российского интернета стартует в Москве 12 декабря

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Неделя российского интернета (RIW) — 2019 стартует в Москве 12 декабря. Ключевым акцентом станет диалог между государством и интернет-отраслью.
Неделя российского интернета стартует в Москве 12 декабря
  • РИА Новости

По словам организаторов, программа и дискуссионные площадки форума построены таким образом, чтобы каждый присутствующий на RIW спикер, участник, журналист мог открыто обсудить острые вопросы, понять, как отрасль и государство могут быть друг другу полезны.

На RIW 2019 планируется подробное обсуждение того, насколько сильно технологии проникли в нашу жизнь. В частности, спикеры поговорят о том, как приумножать и развивать бизнес в интернете, как эффективно управлять бизнес-процессами в digital, как работать с блогерами и многое другое.

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