Опрос: более 70% украинцев против снятия моратория на продажу земли
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- РИА Новости
В исследовании отмечается, что данную инициативу поддерживают 19% опрошенных, а 8% не определились со своей позицией по этому вопросу.
В соответствии с результатами опроса, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают ещё меньше — всего 13%, а против этого выступают 81% опрошенных.
Также указывается, что 74% респондентов считают, что решение по поводу продажи земель сельскохозяйственного назначения на Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме, 17% украинцев не поддерживают эту идею.
Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.
Вместе с этим депутаты Одесского областного совета потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства страны не допустить продажу сельскохозяйственных земель.
Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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