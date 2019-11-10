Всемирный банк выразил поддержку земельной реформе на Украине

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Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление организации.

«Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам», — указали во Всемирном банке.

Вместе с этим в организации отметили, что данный шаг также даст владельцам земли возможность получать «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

В сентябре правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе.

В июле украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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