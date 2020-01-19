«Период независимости мы потеряли»: Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина проходит через «процесс ликвидации». По её словам, Киев потерял независимость и находится под внешним кураторством, в связи с чем страну «все используют, как хотят». Она обвинила в происходящем президента Владимира Зеленского и его правительство. При этом ранее Тимошенко и «Батькивщина» поддерживали главу государства и лояльную ему партию «Слуга народа», предлагая объединиться в коалицию в Раде.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украина проходит «процесс ликвидации». Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала она.

По мнению Тимошенко, Украину «все используют, как хотят», и страна уже потеряла независимость, перейдя под внешнее кураторство.

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив всё это советами извне», — подчеркнула политик.

В происходящем она обвинила действующее руководство страны, в том числе президента Владимира Зеленского. По её словам, он «каждый день принимает антиукраинские законы». Тимошенко призвала власти изменить свою политику.

Глава «Батькивщины» неоднократно критиковала Зеленского и сформированное им правительство. Так, 16 января в здании парламента она заявила, что выбрав Зеленского страна «некомпетентным профанам отдала в руки свою жизнь». Она призвала снимать с должностей президента и всех чиновников, «которых он привёл с собой».

При помощи подобных заявлений Тимошенко надеется поднять свой политический рейтинг, убеждён глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

«Тимошенко очень сильно проиграла. Вообще, если посмотреть на опросы, которые проводилсь полтора года назад, когда планировали выборы, она была реальным конкурентом Порошенко. Сейчас она никто, фракция её очень маленькая. Все её попытки пропиарится и что-то показать не срабатывают. Поэтому она начинает делать такие резкие заявления, что мол всё, Украина разваливается», — сказал он RT.

РИА Новости

«Красная линия, которую переступили»

При этом стоит отметить, что ранее Тимошенко и «Батькивщина» поддерживали Зеленского и лояльную ему партию «Слуга народа». Однако в ноябре она объявила о переходе в оппозицию в связи с тем, что власти приняли решение снять с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

«Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Поэтому мы решили, что сегодняшнее голосование за распродажу сельскохозяйственных земель Украины — это та красная линия, которую переступили, несмотря на стремление украинского народа», — сказала тогда она.

Эти слова вызвали конфликт между ней и Зеленским. Комментируя её слова, президент Украины заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе».

«Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал он в Facebook.

Зеленский также отметил, что Тимошенко пыталась договориться с ним по поводу голосований в Верховной раде. Так, по его словам, она принесла список «своих людей», которых просила назначить на «сладкие» места, а в обмен обещала поддерживать те законы, за которые голосует «Слуга народа». Тимошенко на это получила отказ, подчеркнул Зеленский.

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«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — подчеркнул президент Украины.

В ответ Тимошенко заявила о другой «традиции» — «раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот».

Глава «Батькивщины» любит громкие заявления, однако у неё действительно есть основания для критики Зеленского, считает политолог Иван Мезюхо.

«Юлия Владимировна не раз делал подобные заявления, она вообще склонна к пафосным комментариям, в которых так или иначе критикует её политических оппонентов. Тем не менее, надо признать тот факт, что Украина действительно стоит перед серьёзными вызовами, и нынешний президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на них. У главы государства нет чётко выстроенной как внешнеполитической, так и внутриполитической стратегии», — сказал он в беседе с RT.

По мнению политолога, Тимошенко делает эти заявления, так как видит ослаблениt власти Зеленского.

«Делая подобные заявления, Тимошенко видимо чувствует, что президентская власть на Украине ослабевает. И в слабости президента она видит для себя новые политические возможности в будущем», — допустил Мезюхо.

«Вопреки всем протестам фермеров»

Напомним, создать рынок сельскохозяйственных угодий на Украине планируют с 1 октября. Соответствующий законопроект об изменениях в законодательство об обороте земель уже принят в первом чтении и ожидает второго.

Согласно документу, приоритет при покупке будет отдаваться тем, кто сейчас арендует угодья. Иностранцы не смогут покупать украинскую сельскохозяйственные участки до 1 января 2024 года — до этого времени действует мораторий. Однако это правило не касается тех зарубежных организаций, которые по меньшей мере три года работают на Украине.

Зеленский объясняет принятие этого закона тем, что в соответствии с Конституцией граждане страны должны быть полноценными собственниками земли. Он также утверждает, что свободная продажа поможет агропромышленному комплексу.

Этот законопроект встретил недовольство со стороны украинцев. По всей стране проходили протесты. Противников ввода свободного оборота земли поддержала оппозиция — помимо «Батькивщины» высказались также и в «Оппозиционной платформе — За жизнь», второй крупнейшей фракции в парламенте.

Сопредседатель партии Юрий Бойко отметил, что этот законопроект необходимо обсуждать с населением страны.

«Он кулуарно разрабатывался, вопреки всем протестам фермеров был грубым образом утверждён комитетом по аграрной политике, он нарушает конституционные права граждан на владение земельным участком — у нас ещё 10 млн гектаров земли не распаёвано. Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция — снять его с повестки дня и рассмотреть только после согласования с мнением общества», — приводит слова Бойко пресс-служба партии.