Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о «давней украинской традиции», которая касается президентов Украины.
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
  • РИА Новости

«Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню вам, что есть ещё одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот», — написала она в Facebook.

Как отметила Тимошенко, «дальше всё по сценарию».

«Словом, ждём вас на корпоративах... Можно со своим пианино», — добавила она.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».

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