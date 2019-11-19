Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
- РИА Новости
«Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню вам, что есть ещё одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот», — написала она в Facebook.
Как отметила Тимошенко, «дальше всё по сценарию».
«Словом, ждём вас на корпоративах... Можно со своим пианино», — добавила она.
Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».