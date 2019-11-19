Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».

«Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал Зеленский в Facebook.

Президент уточнил, что ознакомился со словами Тимошенко в эфире ICTV о том, что она предложила кандидатуры на определённые посты в обмен на согласие «Батькивщины» голосовать за законопроекты фракции «Слуга народа».

«Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. Конечно, мы отказали», — отметил он.

Зеленский добавил, что эпоха договорняков закончилась навсегда.

Ранее Юлия Тимошенко обратилась в Конституционный суд Украины из-за одобренного в первом чтении депутатами Верховной рады законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

240 депутатов Рады поддержали в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

13 ноября Тимошенко объявила о переходе в оппозицию в связи с поддержкой Верховной радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель.