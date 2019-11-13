Тимошенко объявила о переходе в оппозицию из-за проекта о рынке земель

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о переходе в оппозицию в связи с поддержкой Верховой радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

«Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский пересёк красные линии. Команда «Батькивщины» переходит в оппозицию», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук назвал поддержку проекта о продаже земель историческим днём для страны, который станет началом «перехода от феодализма к реальным рыночным отношениям».

13 ноября Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения украинским гражданам и юрлицам, а также ряду иностранных лиц и компаний, при условии их аренды по крайней мере в течение трёх лет.