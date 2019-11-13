Гончарук оценил голосование Рады по поводу рынка земли
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина Украины.
«13 ноября — день, который войдёт в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а «своим людям» — всё», — сказал он.
По его словам, данный закон позволит Украине осуществить «переход от феодализма к реальным рыночным отношениям».
«Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», — заключил он.
Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.
12 ноября пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя соответствующий законопроект, отметила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.