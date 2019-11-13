Гончарук оценил голосование Рады по поводу рынка земли

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение Верховной рады поддержать законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

Об этом говорится на сайте кабмина Украины.

«13 ноября — день, который войдёт в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а «своим людям» — всё», — сказал он.

По его словам, данный закон позволит Украине осуществить «переход от феодализма к реальным рыночным отношениям».

«Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», — заключил он.

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

12 ноября пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя соответствующий законопроект, отметила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.