Тимошенко обратилась в Конституционный суд из-за законопроекта о земле

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась в Конституционный суд Украины (КСУ) из-за одобренного в первом чтении депутатами Верховной рады законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подготовили конституционное представление о толковании Конституции, чтобы КСУ объяснил, могут ли Верховная рада и президент принять закон о продаже сельскохозяйственных земель без всеукраинского референдума», — заявила она.

Тимошенко добавила, что просит суд рассмотреть её представление «безотлагательно».

Ранее 240 депутатов Рады поддержали в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.