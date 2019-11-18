Тимошенко обратилась в Конституционный суд из-за законопроекта о земле
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы подготовили конституционное представление о толковании Конституции, чтобы КСУ объяснил, могут ли Верховная рада и президент принять закон о продаже сельскохозяйственных земель без всеукраинского референдума», — заявила она.
Тимошенко добавила, что просит суд рассмотреть её представление «безотлагательно».
Ранее 240 депутатов Рады поддержали в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.