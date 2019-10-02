Миссия невыполнима: как Зеленский намерен превратить Украину в «великую кинематографическую державу»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с актёром Томом Крузом в Киеве, чтобы показать ему «интересные локации» для съёмок кино. Глава украинского государства — в прошлом актёр комедийного жанра — в последнее время часто появляется в компании деятелей киноиндустрии и призывает их снимать фильмы на Украине. Ранее он обещал сделать свою страну «великой кинематографической державой» и построить «украинский Голливуд». Кроме того, Верховная рада приняла закон, согласно которому иностранные кинопроизводители могут рассчитывать на субсидии на Украине. Однако источники RT в украинских парламентских партиях скептически относятся к этим инициативам, считая, что местная коррупция отпугнёт любых инвесторов. По их мнению, Зеленский делает такие заявления исключительно ради пиара.

Владимир Зеленский провёл встречу в Киеве с американским актёром Томом Крузом, который прибыл туда по личному приглашению украинского лидера. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил сам президент Украины. По словам Зеленского, он намеревался показать Крузу «интересные локации» для съёмок кино.

«Радуюсь, что Украина начинает привлекать звёзд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино двери Украины. Уверен, что эта миссия — выполнима!» — написал в своём Facebook украинский лидер.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, Том Круз якобы проявил заинтересованность Украиной как местом для съёмок одного из своих проектов. Также в официальном сообщении на сайте Зеленского отмечается, что «президент Украины, со своей стороны, рассказал гостю о собственном опыте работы в кино».

До того как стать главой украинского государства, Зеленский был одним из основателей студии «Квартал 95», занимавшейся созданием юмористических телевизионных шоу, кинофильмов и сериалов, часто с Зеленским в главных ролях. Одним из наиболее известных продуктов компании стал телесериал «Слуга народа», транслировавшийся с 2015 года под слоганом «История следующего президента».

Рядом со звёздами

Том Круз — не первая голливудская звезда, с которой Владимир Зеленский успел встретиться за четыре месяца своего пребывания у власти. В середине сентября украинский президент сообщил, что провёл переговоры со сценаристом и продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином, актрисой Робин Райт, известной по фильму «Форрест Гамп» и сериалу «Карточный домик», актёром и продюсером Эштоном Катчером, а также актрисой Милой Кунис.

Тогда Зеленский также заявлял, обращаясь к мировым кинопроизводителям, что для них «открыты двери» Украины. По словам украинского президента, у его страны есть всё, чтобы снимать качественное кино.

В пятницу, 13 сентября, он, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве сообщил о намерении создать в столице центр кинопроизводства — «украинский Голливуд».

Как отмечалось в презентации, которую Зеленский продемонстрировал гостям форума, киевские власти надеются, что реализация проекта будет способствовать привлечению более 10 млрд гривен (около 26,75 млрд рублей) «в экономику страны». На следующий день Зеленский заявил,что готов сделать Украину «великой кинематографической державой».

Facebook

© president.gov.ua

Вместе с проектом «украинский Голливуд» Зеленский презентовал и другие смелые идеи своей администрации. Среди них: превращение пустынных земель юга страны в плодородные, строительство «с нуля» нового города-курорта на Чёрном море, создание парка развлечений, который будет привлекать туристов из Европы и т.п.

Кроме того, говоря о развитии горнолыжного туризма, Зеленский подчеркнул, что у украинских Карпат есть «огромный потенциал стать «восточноевропейскими Альпами».

Помочь иностранцам

20 сентября Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект №1058, который позволяет получать государственную субсидию на фильмы, снятые на Украине, в размере 25% от потраченных средств.

Правда, получить помощь могут только иностранцы. Обязательное условие предоставления субсидии — отсутствие резидентов Украины среди собственников, участников и акционеров претендующего на субсидию юридического лица. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это делается с целью снизить «коррупциогенные риски».

Также иностранный кинопроизводитель может получить дополнительную субсидию в размере 5% от затрат на производство фильма, если он, к примеру, основан на украинском литературном произведении или в нём присутствует сцена, где герои читают книгу украинского автора.

В пояснительной записке также отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета Украины, однако не говорится, из каких источников будут выплачиваться субсидии.

«Чтобы субсидировать работающих в стране иностранных кинопроизводителей, Украина возьмёт деньги из бюджета. Украина будет подкармливать иностранных кинопроизводителей за счёт несчастных украинских людей», — заявил в беседе с RT политолог Олег Матвейчев.

Не конкурент

Схожие правила по возврату части затрат на кинопроизводство (cash rebate) действуют в ряде восточноевропейских стран. Например, в Хорватии можно вернуть 25% затрат на производство и получить 5%, если съёмки шли в регионах с уровнем экономического развития ниже среднего по стране. При этом в отличие от Украины на субсидию могут претендовать только местные кинопроизводители.

Схожие правила действуют в Польше, где размер субсидии составляет 30%. Иностранцы могут рассчитывать на поддержку лишь в том случае, если работают в партнёрстве с польской компанией или зарегистрировали предприятие в Польше.

Однако серьёзными конкурентными преимуществами по сравнению с этими и рядом других восточноевропейских стран Украина не обладает.

«Современный кинематограф — огромная структура. Возможности же украинского кинематографа ограничены технологической отсталостью, — отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. — Какие-то фильмы там будут снимать, но в том, что это спасёт украинскую киноиндустрию, я сомневаюсь».

По словам эксперта, попытки Владимира Зеленского обратиться к Западу для развития украинского кинематографа связаны с проблемами в отношениях с Россией, которые ударили и по украинским кинопроизводителям.

Павел Деревянко и Владимир Зеленский

© Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона» (2012)

Ранее они ориентировались на российский рынок, и сам Зеленский снимался в фильмах, которые с успехом шли в нашей стране. Однако после 2014 года контакты с Россией на Украине не приветствуются, в том числе среди деятелей культуры.

«Была дешёвая съёмка, использовались украинские артисты, которых хорошо знали в России. Сейчас студии простаивают, и Зеленский надеется загрузить их заказами из Голливуда, но это вряд ли удастся», — считает Суздальцев.

По мнению Олега Матвейчева, заявления президента Украины демонстрируют его несостоятельность как государственного деятеля.

«Всё это глупость полная. Непонимание бизнеса. Непонимание устройства рынков, — считает эксперт. — У него абсолютные иллюзии в голове. Он всё видит через призму актёра, который совершенно ничего не понимает в экономике».

Просто пиар

Источники в украинских парламентских партиях раскритиковали манеру президента фотографироваться в обществе голливудских звёзд.

«Помимо кино, на Украине масса проблем — война на востоке, бедность населения, миграция и низкий уровень медицинских услуг. Я не очень понимаю, почему Зеленский решил встречаться с голливудскими звёздами, а не с военными и сиротами в детских домах. Перед тем как стать «великой кинематографической державой», лучше бы боролись с эпидемией кори и гепатита С», — заявил источник RT в партии «Европейская солидарность».

Бездомный на улице Киева

© Gleb Garanich/Reuters

Даже если Украина снимет два фильма с Томом Крузом и столько же с Милой Кунис, это не сделает её кинематографическим государством, подчеркнул собеседник RT из партии «Батькивщина».

«Денег на Украине нет. Можно меньше заплатить пенсионерам и снять фильм, но какой от этого толк? Инвесторы в страну не приедут из-за высокого уровня коррупции, имидж это тоже не позволит поднять. Украинские чиновники просто умудряются попасть во все скандалы, в которые только возможно. И никакая голливудская звезда, даже в вышиванке, не спасёт ситуацию», — говорит депутат.

В свою очередь, источник в партии «Голос» заявил RT, что Зеленский продолжает традицию Петра Порошенко, который тоже любил пиариться.

«Всё это — просто пиар Зеленского, который сфотографировался с голливудской звездой. Возможно, таким образом технологи президента постарались отвлечь внимание общественности от его провальной поездки в США», — предположил источник RT в партии «Голос».

По мнению политолога Владимира Корнилова, «никто не поедет на Украину снимать киношедевры».

«Складывается впечатление, что Зеленский всерьёз задумался, как он будет строить свою карьеру голливудской звезды, когда закончится президентский срок, и заводит себе связи в Голливуде для этого, — заявил RT Корнилов. — Не дело президента заниматься подобными забавами. Пока Зеленский показывает, что он оторван от жизни, оторван от реальности».

Схожую точку зрения выразил и Андрей Суздальцев.

«Очень далека эта власть от народа, эта власть — богемная. Поэтому они думают о том, как кинематограф должен работать, а не о том, что люди не могут заработать на хлеб насущный», — резюмировал политолог.