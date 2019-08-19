«Не хочу превращать борьбу за кресло в триллер»: почему глава Госкино Украины Ильенко подал в отставку

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко подал в отставку. Чиновник пояснил, что увольняется по собственному желанию, поскольку его миссия на этой должности завершена. Ранее ведомство под руководством Ильенко неоднократно подозревали в коррупции, а зрители обвиняли агентство в нецелевом использовании бюджетных средств. При этом, как отмечают украинские журналисты, поддерживаемые агентством фильмы проваливаются в прокате.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко подал в отставку. Об этом стало известно из видеообращения, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я написал премьер-министру Украины (Владимиру Гройсману. — RT) заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя», — сказал Ильенко.

Он подчеркнул, что относился к занимаемому посту как к возможности возродить украинский кинематограф и пережил «фантастические, драматические, сложные и интересные пять лет борьбы и побед».

«Всё имеет своё начало и свой конец. Я всегда относился к посту как к инструменту достижения своей цели. Даже не цели, мечты — возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определённой работы в определённый момент. Моя мечта сбылась. Я считаю, что цель достигнута и моя миссия как главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. Я не хочу превращать борьбу за это кресло в триллер с элементами сложнопостановочного экшена. Это не принесёт пользы индустрии», — заявил глава ведомства.

Филипп Ильенко — сын советского и украинского режиссёра Юрия Ильенко («Белая птица с чёрной отметиной»). После окончания юридического факультета Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко Ильенко несколько лет занимался юридической практикой. В 2007 году он стал сопродюсером, а двумя годами позже — продюсером украинского кинофестиваля короткометражного кино «Открытая ночь», организованного братом отца, кинорежиссёром Михаилом Ильенко.

До вступления в должность главы украинского Госкино в 2014 году Филипп Ильенко пробовал себя в качестве актёра: в его послужном списке несколько фильмов, в том числе картины «Аве Мария» и «Молитва о гетмане Мазепе» с Богданом Ступкой в главной роли. Ильенко также занимался продюсированием картины «Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия» и исторической ленты «Толока».

Подозрения во взяточничестве и запрет российских фильмов

Пять лет работы Филиппа Ильенко в должности руководителя украинского Госкино запомнились украинцам чередой скандалов.

В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Счётной палатой инициировали проверку агентства по подозрению во взяточничестве. По данным СМИ, поводом для этого стало несколько журналистских расследований, посвящённых деятельности Госкино под руководством Ильенко.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

© kinopoisk.ru

Одной из главных инициатив Ильенко на должности главы Госкино стал запрет на Украине фильмов российского производства. Так, несколько лет назад в трансляции отказали сериалам «Кадетство», «Спецназ», «Десантура», «Следственный комитет» и другим.

Также из эфира и проката убрали ленты, в которых задействованы деятели российского кино, представляющие «угрозу национальной безопасности» Украины. Легендарной «Иронии судьбы» удалось попасть под «амнистию» Ильенко — несмотря на участие в ленте Валентины Талызиной, которая, по мнению украинских властей, угрожает нацбезопасности страны.

В июле 2019 года решением Окружного административного суда Киева было возвращено прокатное удостоверение сериалу «Сваты». Исполнителя одной из главных ролей, Фёдора Добронравова, также исключили из чёрного списка. По этому поводу Ильенко записал видеообращение, в котором противопоставил возвращение сериала на экраны и уважение к суверенитету государства.

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Как сообщали ранее в Госкино, с 2014 года к показу на Украине было запрещено 780 лент, большинство из которых — российские. В чёрном списке также числятся проекты «Бригада», «Бандитский Петербург», «След», «Физрук», «Интерны» и «Глухарь».

Сказался на репутации Ильенко и скандал с фильмом «Я, ты, он, она» с Владимиром Зеленским в главной роли. НАБУ заподозрило Ильенко в растрате, поскольку фильм был снят не на украинском языке, как планировалось изначально, а на русском.

В СМИ также обсуждалось, что из средств агентства Филипп Ильенко выдавал премии своей двоюродной сестре Марии Ильенко, заведующей госрегулированием киновидеопроката. Сообщается, что в общей сложности она получила более 40 тыс. гривен. В ответ на это глава Госкино заявил, что выплачивает премии родственнице на общих основаниях.

В начале августа 2019 года на положение дел в Госкино обратил внимание блогер Анатолий Шарий. В частности, он обвинил телеведущую Янину Соколову в растрате бюджетных средств при посредничестве ведомства. Шарий заявил, что Госкино выделило Соколовой 400 тыс. гривен на съёмки YouTube-проекта, в котором «два клоуна будут обсуждать трейлеры к фильмам». Также блогер раскритиковал решение Госкино выделить почти 12 млн гривен на полнометражный фильм «Я, Нина», основанный на биографии ведущей.

Некоммерческое поневоле

Украинские СМИ подчёркивают: новость об увольнении Ильенко последовала вскоре после публикации результатов работы Госкино. По словам журналистов, все последние релизы, которым оказало поддержку ведомство, «с треском» провалились в прокате.

И действительно: 2018 год обернулся для украинского кино чередой фиаско в плане кассовых сборов.

Как сообщают украинские СМИ, самым заметным провалом стала патриотическая лента «Донбасс» бюджетом в 71,3 млн гривен. Режиссёр ленты Сергей Лозница получил приз «Особый взгляд Каннского кинофестиваля», однако фильм собрал менее 2 млн гривен — бокс-офис не покрыл субсидии Госкино размером 16,7 млн гривен. Ещё одна картина, действие которой происходит на востоке Украины, — «Дикое поле» («Дике поле») — заработала немногими больше 2 млн гривен, притом что общий бюджет составил почти 31 млн гривен (половина — субсидия от Госкино). Ещё более печальные цифры демонстрирует бокс-офис фильма «Позывной «Бандерас» («Позивний «Бандерас»): при бюджете 39,33 млн гривен и государственном финансировании почти 20 млн гривен его сборы не превысили 2 млн гривен.

Даже фильм «Эфир» («Ефiр») обладателя «Золотой пальмовой ветви» польского режиссёра Кшиштофа Занусси (картина создана при участии пяти стран, в том числе Украины) собрал лишь 518 тыс. гривен при общем бюджете 61 млн гривен, из которых 16,5 млн выделило Госкино.

Кадр из фильма «Донбасс»

© kinopoisk.ru

«Если б не метка «За підтримки Держкіно» на рекламной передовице, «Эфир» можно было бы спокойно пропустить. Но всегда интересно посмотреть, в какую сторону развивается отечественный кинематограф. К сожалению, из украинского в «Эфире» только несколько локаций и Остап Ступка в эпизодической роли аж на пару минут. Титры утверждают, что вместе с отцом снялся и Дмитрий Ступка. Однако нужно быть его персональным фанатом, чтобы рассмотреть актёра в военной массовке», — говорится в одной из немногих рецензий на ленту в интернете.

Значительно больше заработал фильм «Круты. 1918», однако сборы порядка 7 млн гривен при бюджете 52 млн гривен всё же не приблизили фильм к коммерческому успеху. Лента «11 детей из Моршина» («11 дітей з Моршина») заработала более 5,3 млн гривен — около трети общего бюджета в 15,3 млн гривен.

«11 детей из Моршина» — это утренник в старших группах детского сада, где кинозритель выступает в роли родителя в зале. Наше чадо забывает текст, нечётко говорит и ужасно стесняется. Но мы всё равно его любим. Потому что он наш. Родной. Долгожданный. Но не в этот раз. Иногда ребёнку полезно давать подзатыльник. Дабы он понимал, как поступать нельзя. И вот так, как в «11 детях из Моршина», нельзя. Ни по сути. Ни по форме», — жалуются в сети.

Более успешной оказалась картина «Приключения S Николая» («Пригоди S Миколая»): бокс-офис в 8,2 млн гривен превысил субсидию Госкино (2,3 млн гривен). Тем не менее лента, на которую было потрачено 38 млн гривен, так и не вышла в плюс.

«Хапнул на карман»

К слову, то, как Ильенко аргументировал уход с руководящей должности, удивило украинцев. В частности, его соотечественников позабавили слова о «завершённой миссии».

«Филипп Ильенко заявил об отставке с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Сказал, что он справился с задачей возрождения украинского кинематографа. Ну как бы не ему делать такие выводы», — отмечают в студии Klymenko Time.

Филипп #Ильенко заявил об отставке с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Сказал, что он справился с задачей возрождения украинского кинематографа. Ну, как бы, не ему делать такие выводы 😂#КлименкоТаймpic.twitter.com/CsoxNNgUYr — Klymenko Time (@KlymenkoTime) 19 августа 2019 г.

«А чего тут странного? Хапнул Ильенко на карман миллионов так -надцать при соучастии Янины Соколовой — и со спокойной душой в отставку», — предполагают в Twitter.

«Ильенко уходит с главы Госкино. Самое время ставить кого-то из «Квартала 95» и перестать снимать бездарные фильмы, которые никто не смотрит, и хоть раз сделать что-то стоящее... А к Ильенко стоит присмотреться и провести расследование. Уверена, найдётся много интересного», — полагают в интернете.