«Пакость на прощание»: на Украине проводят расследование в отношении кинокомпании Зеленского

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении компании «Киноквартал» Владимира Зеленского. Предметом разбирательств стала русскоязычная картина Зеленского «Я, ты, он, она». Заявление с обвинениями в адрес фирмы направили представители организаций «Союз добровольцев» и «Украинская самозащита». Активисты утверждают, что согласно законодательству картину должны были снять не на русском, а на украинском или крымско-татарском языках — как того требовали условия предоставления финансирования со стороны Госкино Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении ООО «Киноквартал». Предметом разбирательств стал русскоязычный фильм соучредителя «Киноквартала» Владимира Зеленского «Я, ты, он, она».

Возбудить дело ведомство обязал Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на председателя общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудку.

«Дудка передал НАБУ постановление Соломенского райсуда, которое обязывает возбудить дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств», — говорилось в публикации.

По словам Дудки, картина «Я, ты, он, она» должна была выйти либо на украинском, либо на крымско-татарском языке, однако оказалась полностью русскоязычной.

Дудка отметил, что по этому вопросу обращался в правоохранительные органы ещё в январе 2019 года, где его перенаправили в НАБУ. Однако ведомство якобы проигнорировало его заявление, после чего активист решил обратиться в суд.

В свою очередь, директор антикоррупционного бюро Артём Сытник отметил, что ранее по результатам информационно-аналитической проверки НАБУ факта преступления не установило, а потому заводить уголовное дело не стало.

При этом в начале месяца представители организации «Союз добровольцев» направили в НАБУ заявление, в котором обвинили «Киноквартал» в совершении правонарушения. В «Союзе» объяснили, что спорная ситуация возникла вокруг картины Зеленского «Я, ты, он, она», 49% бюджета которой финансировало Госкино Украины.

«Мелкая возня»

После релиза фильм «Я, ты, он, она» действительно подвергся критике со стороны украинских культурных обозревателей. На дубляж, к примеру, указал критик Игорь Грабович, отметив, что артикуляция губ не совпадала со словами актёров.

«И всё же странный эффект в картине производит украинский дубляж. Фильм снят на русском языке и для проката на Украине был дублирован на украинский. Во-первых, со звуковой дорожки почему-то слышен только синхрон — и то не очень внятно, шумы существенно приглушены. Во-вторых, артикуляция губ не совпадает со словами актёров. Ощущение от всего этого такое, будто смотришь зарубежный фильм с наспех сделанным дубляжом», — заметил Грабович.

Кадр из фильма «Я, Ты, Он, Она»

© kinopoisk.ru

На то, что фильм был снят на русском языке, указал и глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, это стало поводом для борцов с коррупцией заявить, что выделенные на фильм государственные средства были украдены.

«Я так понимаю, что это всё-таки с подачи Порошенко. Пока он действующий президент, он может влиять на силовые структуры, которые борются с коррупцией. Как только Зеленский станет президентом, я думаю, это всё быстро закроют. Это такая мелкая возня, мелкая пакость, которую Порошенко хочет сделать Зеленскому на прощание», — сказал Охрименко в беседе с RT.

Эксперты не сомневаются: такого рода претензии к Зеленскому будут выдвигаться и дальше. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчёркивает, что в период избирательной кампании в Верховную раду оппозиция продолжит дискредитировать избранного президента.

«Он выиграл только первый раунд борьбы, и сейчас данная идея фактически свидетельствует о начале избирательной кампании в Верховную раду. Те силы, которые будут оппонировать Зеленскому, конечно, будут весь период довыборный пытаться в максимальной степени дискредитировать его самыми разными способами, — заметил Шаповалов. — Собственно, в том числе проверенная избирательная технология — это возбуждение уголовных дел и информационная кампания по дискредитации, которая является и фоном, и основной целью».

От КВН до киностудии

ООО «Киноквартал» входит в число более чем десятка фирм, среди учредителей которых фигурирует Зеленский. Одной из первых таких компаний была «Студия Квартал 95» основали участники команды КВН «95-й квартал» в начале 2000-х. Сам коллектив сложился в городе Кривой Рог немногим ранее — в 1997 году. Учреждение кинокомпании объяснялось стремлением создавать развлекательные передачи на телевидении и радио.

Кроме Владимира Зеленского, в создании студии участвовали Борис и Сергей Шефиры, Сергей Созановский. В числе телевизионных проектов «Квартала 95» были юмористические шоу «Вечерний квартал», «Рассмеши комика» и «Вечерний Киев».

Параллельно студия начала снимать телесериалы. В 2007 году вместе с режиссёром Андреем Яковлевым Зеленский формирует компанию «Киноквартал», которая стала заниматься написанием сценариев для кинофильмов.

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В разное время фирмы сотрудничали с украинскими телеканалами «1+1» и «Интер», а также с российскими «СТС», «РЕН ТВ», «Первый канал» и «Россия-1».

Первой лентой, сценарий к которой написали представители компании, стала «Любовь в большом городе», где Зеленский сыграл одну из ключевых ролей. В общей сложности в активе фирмы около десятка полнометражных картин, большинство из которых сняты совместно с российскими кинематографистами.

Последним вышедшим на большие экраны фильмом стал «Я, ты, он, она». Лента — режиссёрский дебют Зеленского. Он поставил картину совместно с кинематографистом Дэвидом Додсоном. По данным украинских СМИ, «Я, ты, он, она» — рекордсмен украинского проката. За первые недели проката фильм собрал $2,6 млн.

24 апреля стало известно, что Зеленский оставит проекты своих компаний — место шоумена займут другие участники проекта.