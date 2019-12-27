«Компромисс найден»: Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

С 1 января 2020 года Россия и Украина откажутся от взаимных претензий в рамках переговоров по газу. Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак, стороны отзовут судебные иски. Эксперты позитивно оценивают итоги переговоров и констатируют, что Москве и Киеву удалось разрешить продолжительную конфликтную ситуацию.

Россия и Украина договорились о взаимном отказе от претензий с 1 января 2020 года в ходе переговоров по газу.

«Договорились о том, что с 1 января... обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счёт принятых решений по судебным искам. Это хорошо», — заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью каналу «Россия 24». Найденные сторонами решения он назвал взаимовыгодными.

«Это тот компромисс, хороший и справедливый, который был найден в процессе длительного обсуждения вопросов, касающихся подготовки новых условий взаимоотношений между «Газпромом» и украинскими компаниями», — сказал Новак.

Вместе с тем он согласился с обозначенной ранее оценкой вице-премьера Дмитрия Козака о том, что выплата Россией Украине $2,9 млрд — это «капля в море» на фоне рисков, которых удалось избежать.

Напомним, что эту сумму украинский «Нафтогаз» требует от российского «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Слева направо: вице-президент ЕК Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель

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© Annegret Hilse

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT обратил внимание на то обстоятельство, что решение Стокгольмского арбитражного суда уже вступило в силу, поэтому по нему теперь сложно вести дискуссии.

«По остальным всем позициям наша делегация, я считаю, замечательно провела переговоры и обнулила все дальнейшие претензии, чтобы в принципе эти разговоры больше не велись. Понятно, что это раздражает, отвлекает. И это не нужно никому», — сказал депутат.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов согласился с положительной оценкой достигнутых договорённостей.

«Данное решение и в целом итоги переговоров нужно оценить, конечно, как исключительно позитивные для трёх сторон — для России, Украины и стран Евросоюза. — сказал эксперт в беседе с RT. — Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и по сути разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени».

Транзит и прямые поставки

По словам Новака, никаких изменений в транзитное соглашение вносить не планируется — стороны уже договорились обо всём в Минске.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от использования украинской ГТС, однако заметил, что в будущем система вряд ли будет использоваться на прежнюю мощность.

«Конечно, она вряд ли будет использоваться в таком объёме, как раньше, когда через эту систему прокачивалось порядка 90—100 млрд куб. м газа. Мы говорили с нашими украинскими партнёрами, что ГТС находится в физически изношенном состоянии», — указал министр.

Отметим, что из опубликованных ранее параметров договорённостей между Москвой и Киевом следует, что организатор транзита в лице «Нафтогаза» забронировал транспортные мощности в объёме 225 млрд куб. м на предстоящие пять лет.

«Сейчас в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты, коллеги наши — хозяйствующие субъекты («Газпром» и «Нафтогаз». — RT) работают над подписанием конкретных документов», — сказал он.

Новак также упомянул прямые поставки газа и заявил о готовности «Газпрома» вернуться к обсуждения вопроса. По его словам, в случае заинтересованности украинских партнёров российская компания проявит ответный интерес. Вместе с тем можно рассмотреть и другие сценарии поставок, сказал министр.

«Если украинские партнёры захотят продолжить схему закупки российского газа через так называемый реверс, то это тоже возможно. Конечно, мы прекрасно понимаем, что для украинских потребителей эта закупка будет гораздо дороже. Потребители будут переплачивать», — констатировал Новак.

Вместе с тем президент России Владимир Путин ранее указывал, что в случае прямых поставок Москва готова предоставить Киеву скидку на газ.