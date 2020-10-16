«Просто красивые фразы»: зачем Владимир Зеленский выдвинул идею создания свободной экономической зоны в Донбассе
- Сотрудники угольной шахты в Макеевке
- © Alexander Ermochenko/Reuters
Во время местных выборов 25 октября гражданам Украины будет предложено также принять участие в общенациональном опросе. Власти зададут избирателям пять вопросов по важным для страны темам. Идея проведения такого исследования принадлежит Владимиру Зеленскому. Накануне глава государства озвучил первый вопрос из пяти: украинцам предстоит решить, стоит ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
По второму вопросу им будет предложено высказать своё мнение об идее создания в Донбассе свободной экономической зоны. Об этом президент Украины сообщил 15 октября в своём видеообращении к гражданам.
«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?», — именно так озвучил вопрос Владимир Зеленский.
Позднее советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Новое время» назвал все пять вопросов, которые власть планирует задать своим гражданам. Украинцев, как сообщается, спросят также о необходимости сокращения численности депутатов Рады до 300 человек (сейчас их 450 человек. — RT) и о легализации каннабиса в медицинских целях на территории Украины. Кроме того, у людей намерены узнать, поддерживают ли они «право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом», для восстановления своей территориальной целостности.
Подоляк уточнил, что последний пункт ещё обсуждается.
- Агитационный билборд партии «Слуга народа» на улице Киева
- РИА Новости
Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно документу, Украина отказалась от ядерных арсеналов, оставшихся на её территории после распада СССР, и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, подписавшие документ государства подтвердили, что будут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не станут применять против неё оружие в любых целях, кроме самообороны, в соответствии с уставом ООН. Теперь же Киев считает, что воссоединение Крыма с Россией нарушило условия договора, несмотря на то что на полуострове был проведён референдум, по результатам которого более 96% населения проголосовало за выход из состава Украины и присоединение к РФ.
О том, что в день голосования на местных выборах в стране будет проведён опрос населения, Владимир Зеленский объявил 13 октября. В сообщении, опубликованном на официальном сайте президента, подчёркивается, что именно выстраивание «настоящей демократии» является одной из ключевых целей действующей администрации. Для этого, в частности, сейчас ведётся работа над законом о всеукраинском референдуме.
«Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос — другой инструмент», — говорится в сообщении.
Речь идёт о том, чтобы «на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными «экспертами» и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями», подчёркивается в документе.
Кроме того, уточняется, что инициированный Зеленским опрос не обладает статусом референдума и не будет иметь прямых юридических последствий.
Напомним, сейчас провести официальный референдум на территории страны власти Украины не могут — для этого нет необходимой правовой базы. Дело в том, что принятый в 2012 году закон о порядке проведения плебисцита решением Конституционного суда в 2018 году был признан противоречащим основному закону страны, и только в начале июня 2020 года Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект о порядке проведения в стране общенациональных референдумов.
В том же месяце Рада поддержала президентский законопроект в первом чтении, однако перед вторым чтением документ был оправлен на доработку.
К середине сентября количество предложенных поправок к документу превысило тысячу, об этом сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.
Позднее он заявил, что в конце октября состоится заключительное заседание профильного комитета, и в ноябре Рада может утвердить закон о всеукраинском референдуме.
Реанимация идеи Порошенко
Идея создания на территории Донбасса свободной экономической зоны не нова — ещё в ноябре 2014 года такую инициативу выдвигал Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины.
Об этом политик завил, комментируя прошедшие 2 ноября 2014 года выборы в ДНР и ЛНР. Напомним, согласно действовавшим тогда договорённостям, непризнанные республики должны были провести выборы в соответствии с законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Закон был принят Радой 16 сентября. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о проведении выборов, но без участия украинской стороны, обвинив Киев в нарушении Минских соглашений.
- Владимир Зеленский во время рабочей поездки на линию соприкоснования в Донецкой области
- © Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Тогда Пётр Порошенко объявил о новом плане действий на фоне прошедших в Донбассе выборов. В частности, он уточнил, что со временем намерен предложить Раде принять закон о создании в Донбассе свободной экономической зоны со специальным режимом торговых отношений с Евросоюзом и Россией.
Однако Донецк отверг эту идею. Как пояснил журналистам вице-премьер ДНР (тогда этот пост занимал Андрей Пургин. — RT), республика согласна только на равноправное экономическое сотрудничество.
«Мы за экономическое сотрудничество, но оно может быть только равноправным. А подачки нам не нужны. Украина всегда жила за счёт Донбасса. Так больше не будет. Решать будет Донбасс», — заявил он.
По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, отказ Донецка и Луганска поддержать предложение Порошенко имел под собой серьёзные политические основания.
«Вопрос был в том, кто именно должен был бы администрировать эту экономическую зону. Очевидно, что Порошенко подразумевал, что это будет делать Киев, а это неприемлемо для ДНР и ЛНР», — пояснил эксперт в беседе с RT.
К идее создания свободной экономической зоны в Донбассе Киев вернулся в 2020 году. Как заявил в конце июля украинский министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников, правительство уже начало работать над этой инициативой. Правда, тогда речь шла о подконтрольных Украине территориях Донбасса.
«И когда это (свободная экономическая зона. — RT) начнет работать... оно автоматически начнёт подтягивать соответствующее понимание, где лучше жизнь», — заявил Резников.
Применительно к самопровозглашённым республикам эту инициативу в начале августа озвучил первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, выступая в ток-шоу телеканала «112 Украина». Он пояснил, что украинская сторона готова пойти на ряд компромиссов в переговорах по донбасскому урегулированию, и создание свободной экономической зоны в регионе может стать одним из таких предложений.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук
- РИА Новости
Эту мысль Леонид Кравчук повторил и во время интервью RT. Говоря о том, что именно может привести к миру в Донбассе, он заявил о необходимости практических шагов.
«Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — сказал Кравчук. В качестве примера он привёл идею создания зоны свободной торговли «не только в неподконтрольных районах», а в целом на территории Донецкой и Луганской областей.
Вопрос контроля
В комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко раскритиковал предложение Киева о создании свободной экономической зоны в Донбассе.
«Эта инициатива — политическая игра, направленная на подмену понятий вместо реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений, очередной финт, политическое шоу Зеленского, который пытается сделать вид, что власть движется к миру в урегулировании конфликта», — считает Руденко. Депутат также добавил, что в преддверии местных выборов на Украине Зеленский хочет представить себя в качестве миротворца и поэтому выдвигает подобные идеи.
- Верховная рада Украины
- © Gleb Garanich/Reuters
Эксперты, опрошенные RT, придерживаются похожей точки зрения. По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, идея создания свободной экономической зоны не поможет ускорить реализацию Минских соглашений и принести мир в Донбасс.
«Скорее всего, инициатива призвана удовлетворить интересы бизнесменов, которые имеют активы на территории Донбасса. Ведь речь идёт об упрощении процедур, связанных с поставками товаров. В теории подобный шаг мог бы простимулировать экономику республик, но ведь власти Украины представляют этот шаг в качестве возможного пересмотра Минских соглашений, а это исключено», — отметил эксперт в разговоре с RT.
По мнению Владимира Жарихина, если Владимир Зеленский под свободной экономической зоной подразумевает подконтрольные Киеву территории Донбасса, то это может вызвать вопрос у жителей других регионов Украины, которым власти не предлагают таких привилегий. В свою очередь, в самопровозглашённых республиках эту инициативу президента могут расценить как попытку захватить их под экономическим предлогом.
«Идея Зеленского с виду привлекательная, но совершенно непонятно, кто будет администрировать свободную экономическую зону. Конечно, Киев подразумевает, что этим будут заниматься украинские власти. Но ДНР и ЛНР не пойдут на это. Так что разговоры о создании свободной экономической зоны в Донбассе, если речь идёт о неподконтрольных территориях, — это просто красивые фразы, за которыми ничего нет», — подытожил аналитик.