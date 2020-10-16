«Просто красивые фразы»: зачем Владимир Зеленский выдвинул идею создания свободной экономической зоны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общенациональный опрос по ряду актуальных для страны проблем одновременно с местными выборами, которые назначены на 25 октября. Опрос не имеет юридической силы, он призван лишь зафиксировать общественное мнение по нескольким темам. Один из вопросов, который власти планируют задать гражданам, касается идеи создания в Донбассе свободной экономической зоны. Аналогичную инициативу ещё в 2014 году продвигал Пётр Порошенко, но она тогда не встретила понимания в ДНР и ЛНР. По мнению экспертов, сейчас предложение также не имеет шансов на реализацию.

Во время местных выборов 25 октября гражданам Украины будет предложено также принять участие в общенациональном опросе. Власти зададут избирателям пять вопросов по важным для страны темам. Идея проведения такого исследования принадлежит Владимиру Зеленскому. Накануне глава государства озвучил первый вопрос из пяти: украинцам предстоит решить, стоит ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

По второму вопросу им будет предложено высказать своё мнение об идее создания в Донбассе свободной экономической зоны. Об этом президент Украины сообщил 15 октября в своём видеообращении к гражданам.

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?», — именно так озвучил вопрос Владимир Зеленский.

Позднее советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Новое время» назвал все пять вопросов, которые власть планирует задать своим гражданам. Украинцев, как сообщается, спросят также о необходимости сокращения численности депутатов Рады до 300 человек (сейчас их 450 человек. — RT) и о легализации каннабиса в медицинских целях на территории Украины. Кроме того, у людей намерены узнать, поддерживают ли они «право Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом», для восстановления своей территориальной целостности.

Подоляк уточнил, что последний пункт ещё обсуждается.

Агитационный билборд партии «Слуга народа» на улице Киева

РИА Новости

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно документу, Украина отказалась от ядерных арсеналов, оставшихся на её территории после распада СССР, и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, подписавшие документ государства подтвердили, что будут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не станут применять против неё оружие в любых целях, кроме самообороны, в соответствии с уставом ООН. Теперь же Киев считает, что воссоединение Крыма с Россией нарушило условия договора, несмотря на то что на полуострове был проведён референдум, по результатам которого более 96% населения проголосовало за выход из состава Украины и присоединение к РФ.

О том, что в день голосования на местных выборах в стране будет проведён опрос населения, Владимир Зеленский объявил 13 октября. В сообщении, опубликованном на официальном сайте президента, подчёркивается, что именно выстраивание «настоящей демократии» является одной из ключевых целей действующей администрации. Для этого, в частности, сейчас ведётся работа над законом о всеукраинском референдуме.

«Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос — другой инструмент», — говорится в сообщении.

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Речь идёт о том, чтобы «на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными «экспертами» и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями», подчёркивается в документе.

Кроме того, уточняется, что инициированный Зеленским опрос не обладает статусом референдума и не будет иметь прямых юридических последствий.

Напомним, сейчас провести официальный референдум на территории страны власти Украины не могут — для этого нет необходимой правовой базы. Дело в том, что принятый в 2012 году закон о порядке проведения плебисцита решением Конституционного суда в 2018 году был признан противоречащим основному закону страны, и только в начале июня 2020 года Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект о порядке проведения в стране общенациональных референдумов.

В том же месяце Рада поддержала президентский законопроект в первом чтении, однако перед вторым чтением документ был оправлен на доработку.

К середине сентября количество предложенных поправок к документу превысило тысячу, об этом сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Позднее он заявил, что в конце октября состоится заключительное заседание профильного комитета, и в ноябре Рада может утвердить закон о всеукраинском референдуме.

Реанимация идеи Порошенко

Идея создания на территории Донбасса свободной экономической зоны не нова — ещё в ноябре 2014 года такую инициативу выдвигал Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины.

Об этом политик завил, комментируя прошедшие 2 ноября 2014 года выборы в ДНР и ЛНР. Напомним, согласно действовавшим тогда договорённостям, непризнанные республики должны были провести выборы в соответствии с законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Закон был принят Радой 16 сентября. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о проведении выборов, но без участия украинской стороны, обвинив Киев в нарушении Минских соглашений.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки на линию соприкоснования в Донецкой области

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Тогда Пётр Порошенко объявил о новом плане действий на фоне прошедших в Донбассе выборов. В частности, он уточнил, что со временем намерен предложить Раде принять закон о создании в Донбассе свободной экономической зоны со специальным режимом торговых отношений с Евросоюзом и Россией.

Однако Донецк отверг эту идею. Как пояснил журналистам вице-премьер ДНР (тогда этот пост занимал Андрей Пургин. — RT), республика согласна только на равноправное экономическое сотрудничество.

«Мы за экономическое сотрудничество, но оно может быть только равноправным. А подачки нам не нужны. Украина всегда жила за счёт Донбасса. Так больше не будет. Решать будет Донбасс», — заявил он.

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, отказ Донецка и Луганска поддержать предложение Порошенко имел под собой серьёзные политические основания.

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«Вопрос был в том, кто именно должен был бы администрировать эту экономическую зону. Очевидно, что Порошенко подразумевал, что это будет делать Киев, а это неприемлемо для ДНР и ЛНР», — пояснил эксперт в беседе с RT.

К идее создания свободной экономической зоны в Донбассе Киев вернулся в 2020 году. Как заявил в конце июля украинский министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников, правительство уже начало работать над этой инициативой. Правда, тогда речь шла о подконтрольных Украине территориях Донбасса.

«И когда это (свободная экономическая зона. — RT) начнет работать... оно автоматически начнёт подтягивать соответствующее понимание, где лучше жизнь», — заявил Резников.

Применительно к самопровозглашённым республикам эту инициативу в начале августа озвучил первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, выступая в ток-шоу телеканала «112 Украина». Он пояснил, что украинская сторона готова пойти на ряд компромиссов в переговорах по донбасскому урегулированию, и создание свободной экономической зоны в регионе может стать одним из таких предложений.

Первый президент Украины Леонид Кравчук

РИА Новости

Эту мысль Леонид Кравчук повторил и во время интервью RT. Говоря о том, что именно может привести к миру в Донбассе, он заявил о необходимости практических шагов.

«Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — сказал Кравчук. В качестве примера он привёл идею создания зоны свободной торговли «не только в неподконтрольных районах», а в целом на территории Донецкой и Луганской областей.

Вопрос контроля

В комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко раскритиковал предложение Киева о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

«Эта инициатива — политическая игра, направленная на подмену понятий вместо реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений, очередной финт, политическое шоу Зеленского, который пытается сделать вид, что власть движется к миру в урегулировании конфликта», — считает Руденко. Депутат также добавил, что в преддверии местных выборов на Украине Зеленский хочет представить себя в качестве миротворца и поэтому выдвигает подобные идеи.

Верховная рада Украины

© Gleb Garanich/Reuters

Эксперты, опрошенные RT, придерживаются похожей точки зрения. По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, идея создания свободной экономической зоны не поможет ускорить реализацию Минских соглашений и принести мир в Донбасс.

«Скорее всего, инициатива призвана удовлетворить интересы бизнесменов, которые имеют активы на территории Донбасса. Ведь речь идёт об упрощении процедур, связанных с поставками товаров. В теории подобный шаг мог бы простимулировать экономику республик, но ведь власти Украины представляют этот шаг в качестве возможного пересмотра Минских соглашений, а это исключено», — отметил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Владимира Жарихина, если Владимир Зеленский под свободной экономической зоной подразумевает подконтрольные Киеву территории Донбасса, то это может вызвать вопрос у жителей других регионов Украины, которым власти не предлагают таких привилегий. В свою очередь, в самопровозглашённых республиках эту инициативу президента могут расценить как попытку захватить их под экономическим предлогом.

«Идея Зеленского с виду привлекательная, но совершенно непонятно, кто будет администрировать свободную экономическую зону. Конечно, Киев подразумевает, что этим будут заниматься украинские власти. Но ДНР и ЛНР не пойдут на это. Так что разговоры о создании свободной экономической зоны в Донбассе, если речь идёт о неподконтрольных территориях, — это просто красивые фразы, за которыми ничего нет», — подытожил аналитик.