Зеленский назвал второй вопрос из всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам в рамках второго вопроса из всеукраинского опроса выразить своё отношение к созданию в Донбассе свободной экономической зоны.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский в видеообращении.

В рамках первого вопроса всеукраинского опроса 25 октября гражданам предложат оценить необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Ранее Зеленский объявил, что 25 октября вместе с местными выборами в стране пройдёт всеукраинский опрос, который будет содержать пять вопросов.

Позднее в офисе Зеленского уточнили, что его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.