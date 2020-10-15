Зеленский назвал второй вопрос из всеукраинского опроса

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам в рамках второго вопроса из всеукраинского опроса выразить своё отношение к созданию в Донбассе свободной экономической зоны.
Зеленский назвал второй вопрос из всеукраинского опроса
  • ©president.gov.ua

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский в видеообращении.

В рамках первого вопроса всеукраинского опроса 25 октября гражданам предложат оценить необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Ранее Зеленский объявил, что 25 октября вместе с местными выборами в стране пройдёт всеукраинский опрос, который будет содержать пять вопросов.

Позднее в офисе Зеленского уточнили, что его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.

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