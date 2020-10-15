Зеленский назвал второй вопрос из всеукраинского опроса
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«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский в видеообращении.
В рамках первого вопроса всеукраинского опроса 25 октября гражданам предложат оценить необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.
Ранее Зеленский объявил, что 25 октября вместе с местными выборами в стране пройдёт всеукраинский опрос, который будет содержать пять вопросов.
Позднее в офисе Зеленского уточнили, что его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.