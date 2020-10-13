Офис Зеленского уточнил ситуацию с всеукраинским опросом

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что результаты всеукраинского опроса, который запланирован на 25 октября, не будут иметь прямых юридических последствий.
Офис Зеленского уточнил ситуацию с всеукраинским опросом
  • Reuters

«Подчёркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума в Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в сообщении подчёркивается, что общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы «на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки».

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса. В нём будет пять вопросов. Опрос проведут 25 октября одновременно с местными выборами.

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