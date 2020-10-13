Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что он пройдёт 25 октября, вместе с местными выборами и будет содержать пять вопросов.
«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чём спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чём нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твоё мнение», — сказал Зеленский в видеообращении.
В июне депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект Зеленского «О народовластии через всеукраинский референдум».