Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что он пройдёт 25 октября, вместе с местными выборами и будет содержать пять вопросов.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чём спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чём нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твоё мнение», — сказал Зеленский в видеообращении.

В июне депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект Зеленского «О народовластии через всеукраинский референдум».