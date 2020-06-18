Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме

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Депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О народовластии через всеукраинский референдум».
Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что документ поддержали 252 депутата.

9 июня Зеленский внёс в Верховную раду законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

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