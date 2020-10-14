Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса, который планируют провести 25 октября.
Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, первый вопрос будет звучать следующим образом: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?»

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса. В нём будет пять вопросов. Опрос проведут 25 октября одновременно с местными выборами.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что результаты всеукраинского опроса, который запланирован на 25 октября, не будут иметь прямых юридических последствий.

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