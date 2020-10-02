«Речь о конфиденциальности не идёт»: почему Украина продолжает усложнять переговорный процесс по Донбассу

Российская сторона предложила вести аудио- и видеозапись заседаний трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, а затем публиковать их, чтобы избежать распространения ложной информации. Об этом RT рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах с Киевом Родион Мирошник, добавив, что украинская сторона отказалась от выдвинутого предложения. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что заседание ТКГ 30 сентября якобы было прервано представителем ОБСЕ из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности. Эксперты отмечают, что в случае публикации видеозаписей и стенограмм заседаний украинской стороне будет сложнее скрыть своё намерение саботировать Минские соглашения.

Сообщения украинских СМИ о причине остановки заседания в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом RT сообщил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах с Киевом Родион Мирошник.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что делегация Украины в ТКГ поддержала специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау в её решении остановить заседание 30 сентября якобы из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности. Об этом сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

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Также утверждалось, что российская сторона якобы вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чём сама сообщила в ходе заседания. Кроме того, глава делегации РФ будто бы заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать такие записи.

Грау предложила взять паузу в работе группы и провести внеочередное совещание, чтобы сформировать единые для всех участников кодекс поведения и информационную политику.

Украинская сторона, в свою очередь, одобрила это решение, заявив, что никто не имеет права нарушать принципы работы группы единоличными действиями.

Однако, по словам Родиона Мирошника, в действительности ситуация выглядит по-иному.

«Речь идёт о том, что в ходе встречи контактной группы в ответ на инсинуации, которые распространяет Украина после каждого заседания, РФ предложила записывать их в аудио- либо видеоформате, расшифровывать в виде стенограммы и публиковать, чтобы у всех было единое понимание того, что было сказано на самом деле», — пояснил Мирошник.

Он сообщил также, что Украина в последнее время ввела в свою группу блогеров, работающих с западными фондами, которые давно распространяют фейки о работе контактной группы.

«Речь о конфиденциальности не идёт в принципе, потому что много раз в ходе или после заседания контактной группы Украина сливала журналистам проекты документов, которые не подписаны или согласованы, а только вынесены на обсуждения, распространяла свою точку зрения как единственно правильную, перекручивала заявления, которые были сделаны оппонентами. РФ предложила такой выход, против чего, естественно, возмутилась украинская сторона и перекрутила данные о заседаниях контактной группы, заявив, что российская сторона пыталась нарушить конфиденциальность», — говорит Мирошник.

Тупиковый путь

Политологи констатируют, что в последнее время работа трёхсторонней контактной группы зашла в тупик.

В середине сентября полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что достижение каких-либо договорённостей в значительной степени блокировала непоследовательная позиция украинской стороны в отношении выполнения Минских соглашений.

Он сообщил, что ТКГ вновь вынуждена была вынести на рассмотрение вопрос о постановлении Верховной рады касательно местных выборов. Это решение запрещает проводить их в Донбассе и содержит ряд условий, противоречащих Минским соглашениям. По словам Грызлова, несмотря на то что постановление нарушало соглашения и договорённости «нормандской четвёрки», а также резолюцию Совбеза ООН, оно до сих пор не было исправлено.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов

globallookpress.com

© MFA Russia

Также Борис Грызлов констатировал, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе, подписанное 22 июля, которое во многом позволило разрядить обстановку на линии соприкосновения. Так, украинская сторона отказалась от совместной инспекции своих позиций на линии соприкосновения представителями Киева и Донбасса с участием ОБСЕ.

Представители Украины 10 сентября отказались допустить проверяющих на участок в районе населённого пункта Шумы, где было зафиксировано возведение новых укреплений, что запрещено подписанным соглашением. Теперь весь комплекс мер придётся обсуждать заново, отметил Грызлов.

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30 сентября полпред России в группе отметил, что последние заявления Киева о возврате Донбасса на своих условиях означают фактический отказ от выполнения Минских соглашений.

«Мы фиксируем, что последние политические решения Киева также направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление Верховной рады о местных выборах, которое нарушает Минские соглашения, так и не скорректировано», — приводит слова Грызлова РИА Новости.

На сайте президента Украины было заявлено, что главной целью киевской делегации, «как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий».

«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений», — подчеркнул Грызлов.

Российский полпред подчеркнул, что Украина вынуждает представителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР принимать ответные меры и Киев должен быть готов к их реализации.

Напомним, что о возвращении Донбасса на условиях Украины в офисе Зеленского заявили после того, как президент вывел из состава киевской делегации Витольда Фокина. Поводом для отставки стало заявление Фокина, что он не видит доказательств того, что в Донбассе идёт война между Россией и Украиной.

По словам президента Украины, Витольд Фокин «отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Нет реальных механизмов»

Политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя сообщения о предложении России вести запись заседания контактной группы, назвал эту инициативу разумной.

«Если всё будет документироваться, а после публиковаться в виде стенограммы, то не появится других трактовок с украинской стороны, будет сложнее покрывать саботаж, который проводит Украина. Такое положение действительно могло бы вывести украинскую сторону на чистую воду», — считает Дудчак.

Он отметил, что у ОБСЕ, представитель которого прервала заседание, нет стремления разрешить ситуацию в интересах жителей Донбасса, жизни которых постоянно находятся под угрозой. Александр Дудчак добавил, что ранее Киев пытался неоднократно переписать Минские соглашения «под себя, создать прецедент, при котором фактическое выполнение пунктов отличалось бы от подписанного текста».

«Однако у украинской стороны этого не получилось. Сомневаюсь, что Киев можно заставить путём убеждений, призывов к совести, здравому смыслу соблюдать Минские соглашения», — отметил эксперт.

В свою очередь, по словам преподавателя РАНХиГС Сергея Маргулиса, Украина апеллирует к тому, что существуют некие негласные правила ведения дипломатических переговоров, которые не предполагают объявления об их итогах в одностороннем порядке.

«Украинская сторона боится, что ей придётся столкнуться с тем, что у России будут неопровержимые доказательства, от которых ей не удастся увильнуть. Именно поэтому она с радостью поддержала предложение позиции ОБСЕ», — пояснил Маргулис в разговоре с RT.

По его словам, в украинском истеблишменте «сегодня доминирует точка зрения касательно того, что Минские соглашения необходимо саботировать».

«Сегодня нет реальных механизмов, с помощью которых можно заставить официальную власть в Киеве полностью соблюдать Минские соглашения, в том числе реализовать формулу Штайнмайера», — заключил политолог.