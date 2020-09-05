«Украина не изменит курс»: почему в ДНР объявили о намерении уничтожить укрепления ВСУ на линии соприкосновения
- Вооружённые силы ДНР
- Reuters
- © Alexander Ermochenko
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ближайшие дни выпустит указ об уничтожении укреплений украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы ДНР.
В документе говорится, что представители ДНР в ходе переговоров в Минске и через координационный механизм неоднократно указывали украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия. Глава ДНР подчеркнул, что у республики есть право устранить указанные нарушения самостоятельно, однако она хочет избежать ситуаций вынужденного применения огня.
«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от Совместного центра контроля и координации (СЦКК) документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению. Такого документа я не получил», — говорится в заявлении.
Денис Пушилин подчеркнул, что в связи с этим он принял решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы. Как отмечается в документе, официальное уведомление об этом решении будет направлено представителями ДНР в контактную группу по Украине, а подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.
«Призываю украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей», — говорится в заявлении главы ДНР.
Зыбкие договорённости
Напомним, что в июле представители трёхсторонней контактной группы по Украине в Минске договорились о вступлении в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением бессрочного перемирия, которое было объявлено в 2019 году.
Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов подчеркнул, что договорённость была достигнута, несмотря на сопротивление Киева.
- Вооружённые силы ДНР
- Reuters
- © Alexander Ermochenko
«После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — сказал Грызлов журналистам.
В свою очередь, офис президента Украины Владимира Зеленского распространил заявление, в котором говорилось, что данный «прорыв в минском процессе» стал возможен благодаря «эффективной работе украинской делегации при поддержке наших международных партнёров в Берлине и Париже».
Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и непризнанными республиками вступили в силу 27 июля. Согласно документу, подписанному обеими сторонами, до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта объявляется полный запрет на ведение огня, размещение вооружения и техники в населённых пунктах и вблизи них, а также на ведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Спорные инциденты ополчение самопровозглашённых республик и украинская армия обязаны решать через координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК.
Однако уже 3 августа в представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что украинская сторона блокирует работу механизма координации, контроля и соблюдения действующего режима прекращения огня в Донбассе.
«Несмотря на некоторый прогресс, который наблюдался после проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности 28 июля, когда стороны обменялись контактами лиц, уполномоченных выступать в роли участников координационного механизма, и согласовали схему взаимодействия, украинская сторона блокирует реализацию механизма на практике», — говорилось в сообщении представительства ДНР.
В заявлении уточнялось, что украинская сторона игнорирует все сообщения и звонки от представителей ДНР на протяжении двух дней, что «может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации».
Затем 10 августа появилась информация о том, что украинские военные нарушают договорённости о перемирии.
«Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договорённости путём оборудования новых позиций в районе населённого пункта Новгородское», — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Минская проблема
Стоит отметить, что ещё до вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением бессрочного перемирия Владимир Зеленский 23 июля заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе лидерами стран «нормандской четвёрки». С точки зрения украинского лидера, это повысит статус достигнутых договорённостей и увеличит шансы на их соблюдение.
При этом Зеленский вновь вернулся к теме детальной расшифровки каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них Украина может выполнить.
- Владимир Зеленский во время визита на линию соприкосновения в Донбассе
- © Gleb Garanich/Reuters
«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска — тогда мы знаем или будем видеть, в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — заявил украинский лидер в ходе рабочего визита в Станицу Луганскую вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.
Следующую встречу «нормандской четвёрки» президент Украины анонсировал на 28 августа на уровне сначала политических советников, а затем — глав государств, однако она была отменена. Официальной причиной стала невозможность участия во встрече представителя Франции.
У Киева нет особого желания выполнять пункты Минских соглашений, а его западных партнёров устраивает состояние вялотекущего конфликта, отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«Власти Украины будут и дальше саботировать выполнение договорённостей, потому что если установится прочный мир в соответствии с Минскими соглашениями, то необходимо будет продвигаться по его пунктам, восстанавливать разрушенное, а параллельно будут возникать вопросы, кто виновен в этих разрушениях и гибели мирного населения», — подчеркнул эксперт.
Комментируя намерение ДНР уничтожить сооружения украинской армии на линии соприкосновения, Александр Дудчак отметил, что действия Киева и его сил не способствуют взаимному доверию в переговорных группах в Минске и возникновению у участников переговоров в нормандском формате желания встретиться.
«Сейчас украинская сторона использует перемирие исключительно для укрепления своих позиций на линии фронта, перегруппировки своих сил, а не для того, чтобы планировать мирную совместную жизнь. Это действие ещё раз демонстрирует, что Украина готова не к миру, а к продолжению боевых действий», — сказал политолог в беседе с RT.
Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, отметил, что украинская сторона не собирается идти в наступление, однако, выстраивая новые оборонительные сооружения на линии огня, будет и дальше провоцировать нарушение перемирия, чтобы продемонстрировать отсутствие намерений выполнять Минские соглашения.
«Украинская сторона выполнит Минские соглашения в том случае, если в Киеве полностью сменится власть, поменяются люди, которые занимаются украинской политикой, что физически невозможно. Либо если исчезнет нынешнее украинское государство и на его месте появится что-то другое. В том виде, в котором сегодня находится Украина, и с теми политиками страна никогда не изменит выбранного ранее курса», — заключил политолог.