«Украина не изменит курс»: почему в ДНР объявили о намерении уничтожить укрепления ВСУ на линии соприкосновения

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. В сообщении главы ДНР отмечается, что силы республики хотят избежать жертв или срыва достигнутого ранее перемирия, однако украинская сторона отказывается демонтировать укрепления, возведение которых нарушает условия режима прекращения огня. По мнению экспертов, провокации на линии соприкосновения говорят о том, что Киев не настроен на реальное выполнение Минских соглашений.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ближайшие дни выпустит указ об уничтожении укреплений украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы ДНР.

В документе говорится, что представители ДНР в ходе переговоров в Минске и через координационный механизм неоднократно указывали украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия. Глава ДНР подчеркнул, что у республики есть право устранить указанные нарушения самостоятельно, однако она хочет избежать ситуаций вынужденного применения огня.

«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от Совместного центра контроля и координации (СЦКК) документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению. Такого документа я не получил», — говорится в заявлении.

Денис Пушилин подчеркнул, что в связи с этим он принял решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы. Как отмечается в документе, официальное уведомление об этом решении будет направлено представителями ДНР в контактную группу по Украине, а подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей», — говорится в заявлении главы ДНР.

Зыбкие договорённости

Напомним, что в июле представители трёхсторонней контактной группы по Украине в Минске договорились о вступлении в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением бессрочного перемирия, которое было объявлено в 2019 году.

Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов подчеркнул, что договорённость была достигнута, несмотря на сопротивление Киева.

Вооружённые силы ДНР

Reuters

© Alexander Ermochenko

«После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском», — сказал Грызлов журналистам.

В свою очередь, офис президента Украины Владимира Зеленского распространил заявление, в котором говорилось, что данный «прорыв в минском процессе» стал возможен благодаря «эффективной работе украинской делегации при поддержке наших международных партнёров в Берлине и Париже».

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Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и непризнанными республиками вступили в силу 27 июля. Согласно документу, подписанному обеими сторонами, до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта объявляется полный запрет на ведение огня, размещение вооружения и техники в населённых пунктах и вблизи них, а также на ведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Спорные инциденты ополчение самопровозглашённых республик и украинская армия обязаны решать через координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК.

Однако уже 3 августа в представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что украинская сторона блокирует работу механизма координации, контроля и соблюдения действующего режима прекращения огня в Донбассе.

«Несмотря на некоторый прогресс, который наблюдался после проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности 28 июля, когда стороны обменялись контактами лиц, уполномоченных выступать в роли участников координационного механизма, и согласовали схему взаимодействия, украинская сторона блокирует реализацию механизма на практике», — говорилось в сообщении представительства ДНР.

В заявлении уточнялось, что украинская сторона игнорирует все сообщения и звонки от представителей ДНР на протяжении двух дней, что «может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации».

Затем 10 августа появилась информация о том, что украинские военные нарушают договорённости о перемирии.

«Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договорённости путём оборудования новых позиций в районе населённого пункта Новгородское», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Минская проблема

Стоит отметить, что ещё до вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением бессрочного перемирия Владимир Зеленский 23 июля заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе лидерами стран «нормандской четвёрки». С точки зрения украинского лидера, это повысит статус достигнутых договорённостей и увеличит шансы на их соблюдение.

При этом Зеленский вновь вернулся к теме детальной расшифровки каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них Украина может выполнить.

Владимир Зеленский во время визита на линию соприкосновения в Донбассе

© Gleb Garanich/Reuters

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска — тогда мы знаем или будем видеть, в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — заявил украинский лидер в ходе рабочего визита в Станицу Луганскую вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Следующую встречу «нормандской четвёрки» президент Украины анонсировал на 28 августа на уровне сначала политических советников, а затем — глав государств, однако она была отменена. Официальной причиной стала невозможность участия во встрече представителя Франции.

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У Киева нет особого желания выполнять пункты Минских соглашений, а его западных партнёров устраивает состояние вялотекущего конфликта, отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Власти Украины будут и дальше саботировать выполнение договорённостей, потому что если установится прочный мир в соответствии с Минскими соглашениями, то необходимо будет продвигаться по его пунктам, восстанавливать разрушенное, а параллельно будут возникать вопросы, кто виновен в этих разрушениях и гибели мирного населения», — подчеркнул эксперт.

Комментируя намерение ДНР уничтожить сооружения украинской армии на линии соприкосновения, Александр Дудчак отметил, что действия Киева и его сил не способствуют взаимному доверию в переговорных группах в Минске и возникновению у участников переговоров в нормандском формате желания встретиться.

«Сейчас украинская сторона использует перемирие исключительно для укрепления своих позиций на линии фронта, перегруппировки своих сил, а не для того, чтобы планировать мирную совместную жизнь. Это действие ещё раз демонстрирует, что Украина готова не к миру, а к продолжению боевых действий», — сказал политолог в беседе с RT.

Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, отметил, что украинская сторона не собирается идти в наступление, однако, выстраивая новые оборонительные сооружения на линии огня, будет и дальше провоцировать нарушение перемирия, чтобы продемонстрировать отсутствие намерений выполнять Минские соглашения.

«Украинская сторона выполнит Минские соглашения в том случае, если в Киеве полностью сменится власть, поменяются люди, которые занимаются украинской политикой, что физически невозможно. Либо если исчезнет нынешнее украинское государство и на его месте появится что-то другое. В том виде, в котором сегодня находится Украина, и с теми политиками страна никогда не изменит выбранного ранее курса», — заключил политолог.