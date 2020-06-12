Оружие против коррупции: почему Пентагон одобрил выделение $250 млн в качестве военной помощи Украине
- Солдаты ВСУ
- Reuters
- © Konstantin Chernichkin
Пентагон официально одобрил выделение военной помощи Украине в размере $250 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства. В документе уточняется, что средства выделяются в рамках так называемой Инициативы по поддержке Украины в области безопасности (USAI) и пойдут на «выполнение дополнительных задач по подготовке, оснащению и консультированию для укрепления способности страны к более эффективной самообороне перед лицом российской агрессии».
Кроме того, в своём заявлении Пентагон подчеркнул, что рассматривает Украину как партнёра в соперничестве с Москвой.
«Это очередное подтверждение приверженности давно установившимся отношениям в сфере обороны между США и Украиной — нашим критически важным партнёром, действующим на переднем крае стратегического соперничества с Россией. США, как и прежде, твёрдо намерены поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ», — говорится в релизе американского оборонного ведомства.
Как предположил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, подобная помощь будет использована киевскими властями в вооружённых действиях против жителей Донбасса.
«США оказывают помощь Украине, которая ведёт войну со своим народом. Жители Донбасса не хотят жить под властью Киева, они не согласны с результатами государственного переворота, поэтому пытались отстаивать конституционный строй в стране. То, что США выделяют средства Украине, демонстрирует факт вмешательства в этот конфликт, а также поддержку действий, нарушающих нормы законодательства и международного права», — отметил политолог.
Любая помощь в виде поставок вооружений и технологий, а также обмена опытом с американской армией приведёт к увеличению количества жертв, в том числе среди мирного населения Донбасса, уверен Дудчак.
В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что, несмотря на заявления о самообороне, программа USAI направлена на укрепление именно наступательных возможностей ВСУ.
«Пентагон выделяет средства Украине на закупку снайперских винтовок, ПТРК Javelin, которые позволяют бороться с бронетехникой, различные радиолокационные станции, средства связи», — отметил эксперт в беседе с RT.
Под лозунгом борьбы с коррупцией
В заявлении Пентагона особо подчёркивается, что выделение $125 млн из этого транша было напрямую связано с реализацией реформ в военной отрасли.
«Эти программы сотрудничества в сфере безопасности осуществляются благодаря прогрессу Украины в области ключевых организационных и антикоррупционных реформ в оборонной сфере», — отмечается в заявлении.
- Пентагон, штаб-квартира Министерства обороны США
- AFP
В конце мая ведомство информировало конгресс США о том, что Киев якобы осуществил необходимые для передачи финансирования реформы в области гражданского надзора над оборонной сферой, транспарентности и борьбе с коррупцией. Такие условия выделения помощи Украине были прописаны в законе об оборонном бюджете США (National Defense Authorization Act) на 2020 год.
Кроме прямого финансирования, американский пакет помощи предусматривает передачу Украине двух патрульных катеров, мобильных радиолокационных систем для отслеживания артиллерийских и ракетных ударов, нескольких десятков машин скорой помощи, а также средств связи, в частности неких «тактических планшетов».
При этом в заявлении Пентагона отмечается, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в проведении реформ.
«США всё так же привержены цели содействовать Украине в осуществлении оборонных и антикоррупционных реформ в соответствии с евроатлантическими принципами. Эти реформы расширят возможности Украины по защите своей территориальной целостности и помогут ей стать безопасной, процветающей, демократической и свободной страной», — отмечается в заявлении.
По мнению Александра Дудчака, тему борьбы с коррупцией Вашингтон использует как рычаг давления на украинские власти.
«Коррупция — это очень удобный повод, который США используют в подконтрольной стране, если нужно оказать на неё давление. Бесспорно, уровень коррупции в нынешней Украине зашкаливает. Но в данном случае Вашингтон использует этот предлог для того, чтобы посадить своих людей на ключевые посты, усилить влияние на украинскую власть извне и размыть понятие государственного суверенитета», — уверен эксперт.
С такой оценкой согласен и Юрий Кнутов, который в разговоре с RT подчеркнул, что подобные мотивировки фактически подтверждают полную зависимость киевских властей от Вашингтона.
«Эта ситуация ещё раз демонстрирует, что Украина перестала быть самостоятельным государством. Киев фактически превратился в подконтрольный Вашингтону анклав», — считает эксперт.
Расхождение в оценках
Стоит отметить, что, несмотря на слова Пентагона о прогрессе в сфере антикоррупционных реформ на Украине, официальный Киев совсем недавно сделал прямо противоположное заявление.
Так, выступая 4 марта в Верховной раде, президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на обещанную гражданам победу над коррупцией, пока что в этой сфере не удалось достичь каких-либо успехов.
- Военнослужащие ВСУ
- Reuters
- © Konstantin Chernichkin
«Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас — даже не ничья», — заявил Зеленский.
Обращаясь к парламентариям, президент Украины напомнил, что в стране уже функционируют шесть ведомств, следящих за обеспечением правосудия.
«Неужели не хватает ещё одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глазу?» — задал вопрос Зеленский.
Напомним, в 2019 году администрация Трампа заморозила выделение военной помощи Украине, ссылаясь на высокий уровень коррупции в стране. Это решение было истолковано демократами как попытка президента США использовать служебное положение в личных целях. С точки зрения оппонентов Трамп хотел надавить на украинское руководство, чтобы добиться от него информации, дискредитирующей его потенциального соперника на выборах Джо Байдена.
В сентябре 2019 года палата представителей конгресса инициировала процедуру импичмента президента, однако сенат оправдал Трампа.
Вместе с тем, как напомнил Юрий Кнутов, борьба с коррупцией была одним из центральных моментов политической программы Зеленского, однако за год работы в статусе президента добиться каких-либо значимых результатов ему действительно не удалось. Что же касается Пентагона, то его заключение об успехах Украины на ниве борьбы с коррупцией попросту является ложным, считает эксперт.
«На деле Зеленский просто создал иллюзию для украинского народа, что власть якобы ведёт борьбу с коррупцией. А американские военачальники и лоббисты военно-промышленного комплекса наверняка получают некие привилегии, которые украинская власть им обеспечивает в обмен на доклады своему руководству, что в стране эта борьба идёт полным ходом», — заключил Кнутов.
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