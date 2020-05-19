«Не соответствует интересам народа»: как украинские власти намерены провести приватизацию государственных земель

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил украинские власти в попытках добиться «ползучей» приватизации государственных земель сельскохозяйственного назначения для последующей продажи иностранному капиталу. Об этом он заявил в обращении на сайте партии. По его словам, «первыми ласточками» этого процесса станут законопроекты о продаже земли государственной и коммунальной собственности, которые находятся на рассмотрении профильного комитета Рады. По мнению экспертов, в земельном вопросе официальный Киев действует без учёта мнения населения, однако остановить приватизацию уже вряд ли удастся.

Власти Украины в лице президентской администрации, кабинета министров и правящей партии в Верховной раде пытаются провести «ползучую» приватизацию сельскохозяйственных земель страны и передать их иностранному капиталу. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Первыми ласточками в новом наступлении глобального спекулятивного капитала на украинскую землю сельскохозяйственного назначения являются два земельных законопроекта — №3012 и №3012-1», —отмечается в обращении лидера «Оппозиционной платформы».

Оба законопроекта были внесены в Раду в феврале 2020 года и с начала мая находятся на рассмотрении Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

«Эти законопроекты объединяет то, что они фактически направлены на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Различными являются лишь формы и методы поглощения наиболее лакомых кусков земель сельскохозяйственного назначения, которыми выступают целостные земельные массивы, находящиеся в государственной и коммунальной собственности», — отмечается в обращении Медведчука.

Законопроекты 3012 и 3012-1 позволяют продавать земли государственной и коммунальной собственности, поясняет источник RT в Министерстве экономики Украины.

«В проекте закона 3012-1 указанно, что 40% от общей площади земли, которая принадлежит государственному или коммунальному предприятию, будет передана его сотрудникам, 20% — бойцам АТО, а всё остальное — продано. Политическое решение принять этот законопроект есть», — утверждает чиновник.

В своём обращении Медведчук также отметил, что ранее властям не удалось путём «блицкрига» принять закон, который позволил бы сконцентрировать сельхозземли Украины исключительно в руках крупнейших собственников.

«Наиболее примечательной чертой нынешнего властного конгломерата в Украине является маниакальное стремление быстрыми темпами обеспечить передел крупнейшего богатства Украинского народа — земель сельскохозяйственного назначения», — пишет Медведчук.

Политик напомнил, что предложенный ранее Зеленским и его партией закон о земле предполагал возможность приобретения одним владельцем земель сельскохозяйственного назначения площадью 200 тыс. гектаров.

«В случае если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян, для которых земля — основной фактор выживания в условиях глубокой стагнации национальной экономики», — считает Виктор Медведчук.

При этом, по словам политика, отказ от принятия этого закона был лишь временной уступкой, направленной на то, чтобы усыпить бдительность политических сил и общественных организаций.

Спорный закон

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало законопроект, предусматривающий снятие запрета на продажу сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности государства.

При этом на покупку украинских земель иностранцами предусмотрен мораторий — до 1 января 2024 года. Впрочем, это правило не касается тех зарубежных организаций, которые по меньшей мере три года работают на Украине.

Виктор Медведчук

Reuters

© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс на Украине, по всей стране прошли акции протеста, которые поддержали все оппозиционные фракции в Раде.

При этом спорный законопроект поддерживают президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Кроме того, в пользу реализации этой инициативы выступает фракция «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая приветствует идею открытия рынка земли, но в интересах мелких и средних фермеров.

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Изначально офис Зеленского рассчитывал, что парламент одобрит законопроект о свободном обороте сельскохозяйственных земель до 1 декабря 2019 года. Однако рассмотрение документа затянулось из-за акций протеста, а также из-за того, что оппозиционные депутаты внесли массу поправок в текст.

Законопроект не удалось принять и во втором чтении, несмотря на изменения, которые внёс Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады. Входящие в него депутаты снизили порог максимальной концентрации сельхозугодий в руках одного владельца до 10 тыс. га. Кроме того, обновлённый законопроект запрещал иностранным гражданам оформлять землю в собственность до решения этого вопроса на всеукраинском референдуме.

Закон о рынке земли ещё не работает, но однозначно можно считать, что правительство склонно к тому, чтобы запустить рынок земли, считает глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава.

«Некоторые законопроекты, которые сейчас зарегистрированы в Верховной раде и могут быть приняты в обозримом будущем, ставят себе приоритетом возможность допуска иностранных лиц к владению украинскими землями», — пояснил эксперт.

Александр Кава напомнил, что запуск рынка земли был одним из условий МВФ для предоставления финансирования Украине.

Ползучая приватизация

Медведчук отметил, что под давлением общественности властям пришлось отказаться от принятия положений о продаже сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности при принятии во втором чтении законопроекта № 2178-10.

Однако принятие законопроектов №3012 или №3012-1 откроет дорогу для поглощения наиболее ликвидных участков государственных и коммунальных земельных активов — в частности, земель научно-исследовательских учреждений.

Владимир Зеленский

Reuters

© Stringer

«Сельскохозяйственные земли научно-исследовательских учреждений — это достояние всего украинского народа, поскольку их уникальные характеристики являются следствием титанического труда многих поколений, результатом значительных овеществленных затрат государства в предыдущие десятилетия», — подчёркивает Виктор Медведчук.

Политик добавил, что приватизация сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности в условиях экономической стагнации на Украине является неоправданной и антинародной.

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«При таких условиях продажа сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности означает лишь одно: власть готовит такие земли для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы ускоренными темпами», — говорится в обращении политика.

Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что в случае принятия этих законопроектов на Украине иностранцам могут быть проданы миллионы гектаров земли.

«Формально запрет на продажу земли иностранцам на Украине существует, но в этом случае покупать будут не землю, а предприятия с землёй. Тот есть, все ограничения можно обойти. Кто и как будет покупать государственное и коммунальное имущество — думаю, не стоит рассказывать. Собственником может стать та компания, которая может быть «назначена сверху». Украина сполна рассчитается со своими западными партнёрами своими последними активами», — говорит депутат.

Виктор Медведчук прав в своей оценке происходящего, но процесс приватизации уже вряд ли удастся остановить, заявил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Украинская власть не оглядывается и не переживает из-за мнения населения по этому вопросу. Неизвестно, сколько земель уже приватизировано и не находится под контролем Украины. Несомненно, это преступная деятельность, которая не соответствует интересам украинского народа», — отметил эксперт.

Александр Дудчак напомнил, что несмотря на протесты и критику, Зеленский в апреле уже подписал закон № 552-IX о введении в стране рынка земли.

«Зеленского никто не спрашивает, что он хочет сделать. Его усадили на президентское кресло, теперь он выполняет то, что от него требуют. После государственного переворота у Украины не осталось суверенитета, теперь в стране проводится политика в интересах тех, кто в 2014 году закончил историю этого государства. Сегодня Зеленский лишь продолжает линию Петра Порошенко, не более», — заключил политолог.