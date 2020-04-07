На грани дефолта: сможет ли закон о банках улучшить экономическое положение Украины

Верховная рада готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о банковской деятельности. В документ после первого чтения были внесены тысячи поправок. В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» считают, что для изучения всех предложений депутатам придётся потратить немало времени. Кроме того, противники реформы могут обратиться с жалобой в Конституционный суд. Украинская оппозиция полагает, что продвигаемый властями закон носит неправовой характер: документ блокирует возможность возвращения национализированных банковских активов бывшим владельцам. Принятие закона о банках — одно из условий для получения Киевом жизненно необходимой помощи от МВФ, однако эксперты сомневаются, что фонд действительно может спасти Украину от дефолта.

К законопроекту №2571-D «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» подано свыше 13 тыс. поправок. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Голос», первый замглавы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«По состоянию на 18:00 есть уже более 13 тыс. поправок к закону о банках 2571-D. И это ещё не все поправки. Поэтому поздравляю нас. Выглядит так, как будто абсолютный рекорд парламентаризма будет побит в два раза», — написал он в своём Facebook.

По его словам, некий внефракционный депутат подал от своего имени более 6 тыс. поправок, также «ещё есть три пакета по 1,5 тыс. поправок».

При этом украинские СМИ, в частности портал «СТРАНА.ua», сообщают о рекордных 16 тыс. поправок.

Вместе с тем первый заместитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко заметил, что противники законодательной инициативы могут обжаловать документ в Конституционном суде Украины, если противники закона соберут 45 подписей.

При этом сопротивление, оказываемое законопроекту, значительно слабее того, которое было у закона об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, считает Корниенко.

Депутаты Верховной рады Украины во время заседания

РИА Новости

Как отметил ранее глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, сейчас прорабатывается три варианта рассмотрения Радой тысяч поправок, внесённых к законопроекту.

Во-первых, правящая партия может договориться с авторами поправок, чтобы те отозвали свои предложения, хотя это маловероятный сценарий. Во-вторых, можно рассмотреть только таблицу поправок, принятую профильным комитетом, проигнорировав поправки, внесённые в зале.

«Третья стратегия — это сидеть ночью. Три, пять, десять ночей сидеть и проходить правки в таком режиме, как мы проходили по земле», — заявил депутат.

Системные риски

Напомним, проект закона о банках был внесён на рассмотрение украинского парламента 23 марта правительством. Впоследствии партия «Слуга народа» и президент страны Владимир Зеленский публично призвали Раду поддержать документ.

30 марта Рада приняла законопроект в первом чтении. В поддержку документа проголосовали 267 депутатов из фракций партий «Голос», «Европейская солидарность» и «Слуга народа».

В своём текущем виде законопроект исключает возможность отмены решения Национального банка Украины о национализации или ликвидации банков.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В пояснительной записке к документу говорится, что значительная часть решений Нацбанка по выводу с рынка или ликвидации банков стала предметом судебных исков. Некоторые из разбирательств завершались в пользу бывших владельцев банков и приводили к отмене решений финансового регулятора.

Эта ситуация не соответствует мировой практике, отмечают авторы законопроекта. Даже в случае отмены решения о выводе такого банка с рынка финансовая организация не должна восстанавливать свою работу, защита интересов её владельцев может ограничиваться только компенсацией ущерба.

Авторы документа напоминают, что с 2014 года процедура вывода банков с рынка была применена к 104 банкам. Несмотря на это, некоторые из них пытаются возобновить работу, используя несовершенства судебной системы.

«Это создаёт системные риски для финансовой стабильности, ведь судебная система используется владельцами нежизнеспособных банков как квазилегитимный инструмент, что нивелирует все усилия Национального банка, направленные на оздоровление и очищение банковской системы Украины», — отмечается в пояснительной записке.

В первую очередь закон может затронуть интересы экс-главы Днепропетровской ОГА — олигарха Игоря Коломойского. Напомним, в 2016 году украинский кабмин принял решение национализировать крупнейшую кредитно-финансовую организацию страны — «ПриватБанк». На тот момент банк владел второй по численности сетью отделений и крупнейшей сетью банкоматов среди украинских банков. На момент национализации 41,6% акций структуры принадлежало Игорю Коломойскому, ещё 33,2% — его партнёру Геннадию Боголюбову.

Правительство объяснило своё решение необходимостью спасти банк от краха, который мог бы ударить по всей финансовой системе Украины. После того как банк перешёл в государственную собственность, власти докапитализовали его сначала на сумму 116,8 млрд гривен, а затем ещё на 38,5 млрд гривен.

Reuters

© Gleb Garanich

Правительство обвиняет бывших владельцев банка в том, что незадолго до национализации они вывели с его счетов миллиарды долларов. Коломойский же утверждает, что именно власти страны намеренно создали предпосылки для кризиса финансовой структуры, чтобы использовать эту ситуацию как повод для национализации.

Бывшие владельцы участвуют в судебных тяжбах против украинского правительства. В 2019 году Окружной административный суд Киева вынес решение в пользу подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, признав незаконной процедуру национализации «ПриватБанка». Однако занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал этот вердикт и призвал правоохранительные органы проверить судей на предмет нарушения закона.

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Сам Коломойский ранее заявлял, что не требует вернуть его долю в банке. Вместо этого олигарх готов принять от государства компенсацию в размере $2 млрд.

Однако власти не спешат выполнять это требование олигарха. Напротив, в начале апреля принадлежащий сейчас государству «ПриватБанк» подал в кипрской юрисдикции иск против своих бывших владельцев на сумму $5,5 млрд.

«Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в «ПриватБанке» в период с 2013 по 2016 год», — объяснил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

Олигархический этап

Если закон о банках не будет принят, Киев не сможет получить очередные кредитные транши от МВФ. Именно принятие нормы, запрещающей возвращение крупных национализированных банков в руки бывших владельцев, а также отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения являются условиями для выделения Украине дополнительной финансовой поддержки.

Страна остро нуждается во внешней помощи, в противном случае Украине может грозить дефолт, отмечают эксперты. На конец прошлого года объём государственного долга и гарантированного правительством долга Украины достиг $84,4 млрд. При этом максимальные выплаты по внешнему долгу в 2020 году придутся на I и III кварталы ($5,415 млрд и $5,237 млрд соответственно). Суммарно за текущий год Киев должен перевести кредиторам $17,059 млрд. При этом положение резко ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

Штаб-квартира Международного валютного фонда

Reuters

© Yuri Gripas

«Для Украины есть риск дефолта, администрация Зеленского вынуждена прислушиваться к требованиям фонда и идти наперекор Коломойскому», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Похожего мнения придерживается источник RT в украинском Министерстве финансов.

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«Коронавирус очень больно ударит по экономике страны. Дефицит бюджета вырастет в три раза и составит 7—8% ВВП, тогда как в прошлом году было 2% ВВП. Если программа с МВФ всё же будет подписана, то Украина может дополнительно получить средства от Мирового банка и Европейского союза. Но кредиторы требуют, чтобы «антиколомойский» закон был принят, а с этим возникают проблемы», — отметил источник, добавив, что не представляет, как сейчас Рада будет собирать депутатов для голосования по тысячам поправок.

Говоря о том, почему МВФ настаивает на принятии этого закона, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев пояснил, что кредиторов Украины беспокоит олигархическая активность в стране.

«Украинская рыночная экономика сегодня остановилась на олигархическом этапе, МВФ подобными предложениями пытается вытолкнуть Киев из гнилой олигархической стадии. Однако эти инициативы не бесспорны, поскольку, продавливая такие законы, МВФ ставит под вопрос сам суверенитет Украины», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Пойти против Коломойского»

Закон о банковской деятельности, как и закон о земле, не получил поддержку лидеров оппозиционных партий. Как заявила Юлия Тимошенко, приятие закона нарушит «статус Украины как правового государства». В свою очередь, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что закон нарушает права бывших владельцев около ста национализированных за последние годы банков, которые лишатся возможности оспорить решение властей.

Представители оппозиции считают, что власти Украины проявили чрезмерную податливость в диалоге с МВФ — Запад всё равно не допустил бы дефолта страны.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

Эксперты не исключают, что даже в случае принятия закона бывшие владельцы «ПриватБанка» смогут добиться своего, отсудив у государства денежную компенсацию. Подобная возможность заложена в текущем законопроекте, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Никто не удивится, если окажется, что закон станет формальным реверансом Киева в сторону МВФ, чтобы получить финансовую помощь. Но при этом благодаря лазейкам в законе Игорь Коломойский в будущем сможет получить компенсацию за утраченные активы», — предположил эксперт.

При этом ситуация с принятием закона о банках сейчас складывается не в пользу Владимира Зеленского, считает источник RT в партии «Европейская солидарность».

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«Зеленскому пришлось пойти против Коломойского, чтобы не потерять поддержку Запада. Но сейчас он оказался в сложной ситуации: поправки придётся рассматривать не менее полугода, и то если удастся заставить депутатов прийти на заседание. Президент теряет влияние на парламент. Тем временем Коломойский судится с государством, есть реальная угроза, что он получит компенсацию или даже вернёт банк», — считает собеседник RT.

При этом даже принятие закона о банках не гарантирует Украине широкомасштабной поддержки Запада, способной надолго остановить сползание страны к долговому кризису, считает Андрей Суздальцев.

«Западу выгодно, чтобы Украина балансировала на грани дефолта, потому что украинское руководство в такой ситуации достаточно податливое, управляемое», — подытожил эксперт.