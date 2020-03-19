«Все процессы организованы бестолково»: как власти Украины пытаются вернуть граждан в страну

Киев намерен помочь вернуться в страну всем украинцам, которые изъявили такое желание после начала эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, гражданам необходимо зарегистрироваться в электронной системе «Друг» и обратиться за помощью в дипучреждения. Однако на деле украинцы испытывают трудности при возвращении домой. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на границе с Польшей, где ранее закрыли большинство пропускных пунктов. Между тем эксперты отмечают, что большая часть этого потока — люди, которые из-за карантинных мер потеряли работу в Европе. Последствия пандемии могут нанести серьёзный удар по экономике страны, которая сильно зависит от денежных переводов своих граждан из-за рубежа.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» всех граждан, которые не могут попасть в страну из-за карантинных мер, принятых зарубежными государствами и киевскими властями. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

«Теперь об украинцах, которые пока, к сожалению, не дома. Речь идёт о тех, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта. Самое главное. Мы всех вас вернём. Кого-то быстрее, кого-то — чуть позже, но вы обязательно будете на родине», — сказал Зеленский.

Президент порекомендовал соотечественникам, которые находятся за рубежом, зарегистрироваться в электронной системе «Друг», созданной для «оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий». Также Зеленский призвал украинцев обращаться за помощью в дипломатические и консульские учреждения по электронной почте или по телефону горячей линии. И ждать потом «дальнейших инструкций».

«Не ждут помощи от государства»

На Украине 16, 17 и 18 марта вступил в силу ряд дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса. В частности, Киев прекратил регулярное международное пассажирское сообщение, в том числе авиационное.

Чтобы украинцы могли вернуться на родину, правительство страны определило список так называемых хабов. В него вошли Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

Однако не из всех этих городов украинцы могут попасть домой прямыми рейсами. Например, из столицы Чехии им придётся лететь самолётом до Польши, а оттуда добираться до своей страны по железной дороге. Кроме того, власти пообещали организовать «спецрейсы» по льготной цене. Внутри Украины работают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

Очередь грузовиков на польско-украинской границе

Reuters

© Mykola Tys

По официальной информации МИД Украины, по состоянию на 17 марта в посольства и консульства обратились более 3,6 тыс. граждан, желающих вернуться на родину. Источник RT в Министерстве иностранных дел страны сообщил, что реальное число людей, нуждающихся в помощи украинского государства, исчисляется десятками тысяч.

В беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник заявил, что вернуться на Украину хотят около 5% от общего числа «заробитчан» (украинцев, трудящихся за рубежом). Согласно данным Минсоцполитики Украины, ежегодно на работу за границу выезжают 3,2 млн граждан. Эксперт ожидает роста потока украинцев из-за рубежа к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 19 апреля.

По информации офиса президента, 16 марта на Украину вернулись 23 тыс. граждан, 17 марта спецрейсами было доставлено 10 тыс. украинцев. Экономист, политолог Александр Дудчак в комментарии RT отметил, что сейчас сложно назвать конкретное число украинцев, «застрявших» за рубежом, из-за большого количества нелегалов.

«Кто-то поддался панике и решил вернуться, кто-то решил остаться в Европе, хотя и потерял там регулярный заработок из-за карантина. В целом, насколько я понимаю, украинцы не ждут помощи от государства и рассчитывают в этой ситуации лишь на себя», — рассуждает Дудчак.

На днях в СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах, которые испытывают граждане при попытке попасть на родину.

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В частности, транспортный коллапс произошёл на польско-украинской границе из-за решения Варшавы закрыть большую часть пунктов пропуска. У КПП на въезд на Украину образовались огромные очереди. 15 марта украинцы практически штурмом брали пункт пропуска Корчова — Краковец.

Также украинцы испытывают трудности при передвижении по Европе. В патовой ситуации оказался 71 украинец — они застряли в автобусе на границе Чехии и Польши. По информации издания «СТРАНА.ua», Прага не принимает их обратно, а Варшава не пускает на свою территорию. Как утверждают попавшие в карантинную ловушку граждане, украинские власти ничего не сделали, чтобы им помочь.

«Мы пишем на сайт «Друг» и в МИД — нет никаких результатов... Ни о какой эвакуации и речи не идёт. Люди изморились, уже трое суток нет полноценного отдыха и питания. Были случаи, когда теряли сознание. Люди в панике, не знают, что им делать. Консульство обещало решить вопрос, но никаких изменений нет», — цитирует «СТРАНА.ua» одного из пассажиров автобуса.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины в аэропорту Борисполя

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Источник RT в партии «Европейская солидарность» считает, что на сегодняшний день власти Украины не в состоянии обеспечить системную и безопасную эвакуацию своих граждан из иностранных государств.

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«Все процессы на Украине организованы бестолково. Это видно на примере разгрома автобусов с украинцами, которые были эвакуированы из Ухани. Я бы на месте руководства страны честно признался, что гражданам в других странах лучше искать помощи на месте, чем ввязываться в очередную авантюру», — говорит представитель «Европейской солидарности».

Источник RT в «Батькивщине» обратил внимание на то, что лавинный поток людей может способствовать распространению инфекции на Украине. По его словам, с учётом качества украинской медицины, гражданам имеет смысл не покидать пределы ЕС.

«Что ждёт «заробитчан» дома? Хаос в медицине, отсутствие возможности передвижения на общественном транспорте. Гораздо безопаснее оставаться в странах ЕС, где можно получить хоть какую-то помощь», — сказал собеседник RT.

Безработица, девальвация, падение ВВП

Эксперты прогнозируют серьёзные экономические трудности для Украины из-за возвращения «заробитчан» и принятых властями карантинных мер. Александр Дудчак напомнил, что заработок миллионов украинцев в Европе позволяет выживать не только сотням тысяч семей, но и экономике Украины. По данным Нацбанка страны, денежные переводы гастарбайтеров составляют 10% от ВВП.

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«Карантин, объявленный в Европе, больно ударил по сфере услуг, где в основном заняты «заробитчане». Естественно, огромное количество украинцев осталось без работы. В идеале государство должно помочь всей этой массе людей, но финансовые ресурсы для этого у Киева вряд ли найдутся», — констатировал Дудчак.

Источник RT в партии «Голос» подчеркнул, что у «заробитчан» нет шансов найти работу на родине в условиях режима карантина, который ранее ввело правительство Украины.

«Многие украинские работодатели из-за действий правительства и нагнетания паники отправили людей в отпуск за свой счёт, из которого на работу наверняка выйдут не все. Поэтому «заробитчане» могут рассчитывать только на свои силы. Как только ситуация уляжется, в страны ЕС поедут все, кто только может», — отметил депутат.

Толпа киевлян ожидает общественный транспорт

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Режим карантина, введённый на Украине, предполагает прекращение работы общественного транспорта и заведений общепита. Как сообщает издание Liga.net, в Киеве закрылся либо поменял формат работы каждый второй ресторан и магазин.

По оценке Руслана Бортника, в результате карантинных мер ВВП Украины может упасть на 2—5%. Также страну ожидает сокращение потока инвестиций и дальнейшее ослабление курса гривны.

«Хуже всего ситуация будет с безработицей (на третий квартал 2019 года составляла 7,3%. — RT). Она увеличится как минимум в два раза, а возможно, и больше. Тяжёлые времена ожидают и гривну. Будет девальвация, причём существенная», — отметил Бортник.

Дудчак предполагает, что в сложившихся условиях все государства в мире несут большие убытки от карантина, однако Украина может пострадать серьёзнее остальных стран из-за отсутствия финансовых резервов и зависимости от кредитов МВФ.

«В связи с режимом карантина вопрос, по сути, заключается в запасе прочности, которая есть у экономики. Резервов на компенсацию убытков бизнесу и другие антикризисные мероприятия у Киева, скорее всего, нет. Львиная доля бюджета идёт на выплату долгов. Поэтому Украина может надеяться на поддержку Запада, но, думаю, что поможет только МВФ очередным кредитом», — сказал Дудчак.