Ускоренная помощь: как Киев просит Запад усилить финансовую и военную поддержку

Украинские власти рассчитывают на более активную поддержку со стороны Соединённых Штатов, заявил Владимир Зеленский. В чём именно она должна заключаться, президент Украины не уточнил. Однако ранее Киев неоднократно просил Запад как о финансовой, так и о военной поддержке под предлогом «российской угрозы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Guardian, что ожидает усиления поддержки со стороны США. При этом Зеленский подчеркнул, что ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев лично гарантировал Украине поддержку.

«США нас поддерживают. Я хочу, чтобы они делали это активнее», — заявил Зеленский во время беседы с журналистами The Guardian.

Украинский лидер не уточнил, что именно он подразумевал под «активной поддержкой». По мнению экспертов, речь идёт о выделении кредитов или поставках вооружения — так, по их словам, традиционно выглядит поддержка Киева.

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Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко признавал, что 90% всей помощи Украине от союзников приходится именно на США.

«Соединённые Штаты — это стратегический партнёр Украины, и процент материальной помощи вооружённым силам от общей помощи, которая была предоставлена ВСУ, составляет около 90%», — заявил он журналистам.

В свою очередь, эксперты, опрошенные RT, отмечают, что при желании США могли бы вооружить украинских военных большим количеством снятой с вооружения или списанной военной техники, которая имеется в распоряжении Пентагона.

«Однако ВСУ просто не в состоянии эксплуатировать это оружие из-за низкого уровня подготовки, а также стоимости его содержания», — пояснил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Флот без кораблей

На следующий день после слов Зеленского о необходимости усиления поддержки Украины со стороны США заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь выступил с неожиданным заявлением. По его мнению, чтобы противостоять России, к примеру, на Чёрном море, США должны «быстро передать» Украине свои списанные корабли.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы секонд-хенд кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Чёрном море», — заявил Самусь на брифинге издания «Главком».

Патрульный катер «Старобельск»

© Министерство обороны Украины

По мнению экспертов, надежды представителей Киева на получение хотя бы бывшего в употреблении вооружения понятны — в последние годы ВМС Украины находятся в плачевном состоянии.

«Старые корабли советского производства выходят из строя, а на обновление флота не хватает денежных средств», — пояснил Ростислав Ищенко.

При этом Киев ставит в строй устаревшие и вышедшие из эксплуатации американские корабли. Так, в сентябре 2019 года Береговая охрана США передала Украине два списанных патрульных катера класса Island, построенных в 1988 году. Они вошли в состав ВМС страны под именами «Славянск» (P190) и «Старобельск» (P191).

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К слову, Украине не пришлось покупать эти катера — они были переданы Вашингтоном безвозмездно в рамках программы «Излишки военного имущества» (Киев платил только за транспортировку кораблей и подготовку экипажа). Причём официально оба судна перешли в собственность Украины ещё в 2018 году. Занимавший тогда пост президента страны Пётр Порошенко на торжественной церемонии передачи документов заявил, что такая поддержка со стороны США позволит «защитить береговую линию Украины» от «агрессора».

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что в рамках этой же программы на безвозмездной основе Киеву будут переданы два океанских фрегата класса Oliver Hazard Perry, которые были списаны в 2013 и 2015 годах. При этом Воронченко отметил, что немаловажным является вопрос стоимости эксплуатации кораблей такого класса украинскими ВМС.

«Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учётом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля — это 30% от всего его времени эксплуатации. 60—70% — это содержание, это модернизация и утилизация», — приводит его слова «Укринформ».

Однако фрегаты в составе ВМС Украины пока так и не появились. Пентагон не делал официальных заявлений о передаче кораблей такого класса Киеву в рамках какой-либо программы военной помощи Украине.

Бесплатно Украине передаётся только незначительное оружие вроде катеров береговой охраны, а за фрегаты Киеву придётся заплатить, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«Вашингтон — рачительный хозяин, поэтому предпочитает утилизировать старый хлам с прибылью. Этот металлолом достаточно успешно продаётся. Но Украина в глазах США является главным компонентом антироссийского проекта, поэтому они будут поддерживать её, в том числе и вооружением», — отметил эксперт.

По его словам, Украина полностью полагается на деньги и оружие, предоставляемое западными странами.

Денежные предлоги

Украина полагается не только на безвозмездную передачу военных кораблей из США. После «майдана» представители киевских властей неоднократно заявляли, что Запад не только может, но и должен финансово помогать Украине. Иногда подобные заявления делались в ультимативной форме.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Так, в 2016 году занимавший пост представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что страны Запада должны платить Киеву за то, что тот «воюет с Россией».

«Естественно, мы вправе рассчитывать, чтобы весь мир, в первую очередь Европа и США, помогал. Говоря простым языком, пора прекратить играть в игры, убалтывать наших оппонентов и союзников и абсолютно чётко сказать всему миру: «Платите нам за то, что мы воюем с Россией! В ином случае получите проблему, с которой не справитесь», — приводит слова украинского политика издание Gordon.ua.

Так, за период с 2016 по 2018 год Украина получила от США $55 млн на утилизацию твёрдого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22.

Однако с 1 января 2019 года Соединённые Штаты прекратили предоставление помощи Украине для завершения этой программы. По сообщениям СМИ, решение Вашингтона было связано якобы с нецелевым использованием средств. При этом украинское издание «Укринформ» в ноябре 2019 года сообщило, что из-за прекращения программы ситуация на Павлоградском химическом заводе сложилась критическая.

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Украина просит денег у Запада не только по военно-техническим, но и по дипломатическим каналам. Так, в середине февраля министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии выступили с совместным обращением к Еврокомиссии об оказании финансовой поддержки регионам «Восточного партнёрства» в рамках следующей Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021—2027 годы.

В своём заявлении Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции и в связи с этим обратились к Евросоюзу с просьбой увеличить программы их финансирования.

Александр Жилин считает, что постоянные просьбы Украины о материальной поддержке под разными предлогами говорят о том, что и у администрации Петра Порошенко, и у Владимира Зеленского одна цель — собственное обогащение.

«Зеленский, как и Порошенко, — это политики, которым позволено обогащаться за счёт коррупции и исполнять приказы, которые поступают со стороны Запада», — пояснил Жилин.

В свою очередь, Ростислав Ищенко отметил, что любая украинская администрация будет продолжать политику на зависимость от Запада и его финансовых потоков.