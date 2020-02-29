«Политико-пропагандистский шаг»: почему США продолжают поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Грузии, Литвы и ряда других стран. Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве. Уточняется, что на реализацию проекта выделено $18,4 млн, а производство предполагается завершить к 25 июня 2020 года. Комплексы Javelin долгое время предоставлялись Украине как оборонительное оружие, необходимое Киеву для защиты от «российской агрессии». Эксперты считают, что, несмотря на заявления о необходимости соблюдать Минские соглашения, Вашингтон продолжает вооружать Киев, чтобы дестабилизировать обстановку в Донбассе.

Пентагон одобрил контракт с американскими производителями оружия Raytheon — Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin для Украины, Грузии, Эстонии, Литвы, Австралии, Чехии, Франции, Индонезии, Ирландии, Иордании, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции и ОАЭ на сумму $18,4 млн. Информация об этом размещена на сайте американского оборонного ведомства в разделе о новых коммерческих соглашениях.

В рамках этого контракта компании Raytheon и Lockheed Martin изготовят ПТРК под эгидой совместного предприятия Javelin Joint Venture. Количество комплексов для каждой отдельной страны в сообщении не указано. Предполагаемая дата завершения производства — 25 июня текущего года.

Javelin считается одним из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Преимуществами американского ПТРК эксперты считают высокую точность, дальность и способность поражать наиболее уязвимые части танков. В то же время данное оружие не лишено недостатков, к которым относят дороговизну и прихотливость в эксплуатации.

Череда контрактов

Напомним, вопрос поставок ПТРК Javelin на Украину несколько лет находился в центре дипломатического диалога между Киевом и Вашингтоном. Администрация бывшего президента страны Петра Порошенко заявляла, что комплексы Javelin нужны украинской стороне для того, чтобы противостоять «российской агрессии», имея в виду вооружённый конфликт с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Военнослужащий армии США с ракетным комплексом Javelin во время учений в Афганистане

Reuters

© Lucas Jackson

В марте 2018 года США одобрили передачу Украине 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. 2 мая украинские военнослужащие приступили к освоению американских ПТРК, а 22 мая совершили первые пуски на полигоне в Черниговской области. 24 августа поставленные из США комплексы были продемонстрированы публике на параде в честь Дня независимости Украины.

В январе 2019 года Порошенко заявил, что американские ПТРК оказали «заметный психологический эффект» на линии разграничения в Донбассе. По его словам, «российские танкисты» якобы начали отказываться выезжать на позиции, узнав о появлении Javelin на вооружении украинской армии.

В октябре 2019 года Пентагон оповестил конгресс США о намерении продать Киеву ещё 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на $39,2 млн.

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В конце декабря 2019 года глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга по выполнению Гособоронзаказа сообщил о заключении нового контракта на поставку комплексов Javelin. По его словам, сделка с Соединёнными Штатами является знаковой для вооружённых сил страны.

«Например, мы впервые закупили противотанковые ракетные комплексы Javelin в США. Это действительно для нас знаковый контракт», — цитирует Загороднюка пресс-служба Минобороны Украины.

В свою очередь, замминистра обороны Украины Анатолий Петренко уточнил, что речь идёт о второй партии Javelin, которую Киев закупил у Соединённых Штатов, добавив, что сделка была заключена в четвёртом квартале 2019 года.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в разговоре с RT отметил, что, несмотря на небольшую сумму контракта, продолжающиеся поставки Украине вооружения красноречиво свидетельствуют о политических намерениях Вашингтона.

«На общем фоне американского оборонного бюджета, который составляет порядка $730 млрд, $18 млн — примерно один процент, не очень много. Но чисто с политической точки зрения это свидетельствует о позиции, которую заняли США в отношении конфликта в Донбассе. Эта позиция состоит в том, что Украина и дальше должна воевать на востоке до победного конца — это в американских интересах», — пояснил эксперт.

Без ограничений

Стоит отметить, что, заключая с Киевом контракты на поставку ПТРК Javelin, американская сторона подчёркивала, что те якобы будут использоваться только для обороны. Об этом в 2018 году, в частности, заявлял занимавший в тот момент пост спецпредставителя США по Украине Курт Волкер.

ПТРК Javelin

© U.S. Army

Комментируя первые поставки комплексов украинским военным, он говорил, что предоставляемые ПТРК являются исключительно оборонительным вооружением и не должны использоваться на линии соприкосновения сил ВСУ и непризнанных республик в Донбассе. Волкер также отметил, что США надеются «заполнить белые пятна в обороне Украины», чтобы «помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

Заявление Волкера было сделано на фоне возражений Москвы о том, что передача ВСУ нового оружия не будет способствовать деэскалации конфликта.

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Однако в конце 2019 года Пентагон опроверг информацию о том, что комплексы Javelin были переданы Киеву при условии, что они не будут отправлены на линию соприкосновения. Так, в декабре 2019 года замминистра обороны по политическим вопросам Джон Руд отметил, что данная информация не соответствует действительности, а Вашингтон не вводил никаких ограничений на использование этих комплексов.

Единственным условием, пояснил Руд, было обеспечение сохранности технологии и предотвращение её передачи третьим сторонам.

«США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определённые требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения «в поле» рестрикций нет», — приводит слова функционера Пентагона издание Defense News.

В таком противоречии нет ничего удивительного, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

По словам эксперта, Вашингтон не заинтересован в стабилизации конфликта на востоке Украины или в соблюдении Киевом Минских соглашений.

«Они будут вооружать ВСУ, будут на территории Украины готовить террористов против России, и они будут продолжать накачивать Украину русофобией, к сожалению. Эти комплексы поставляются, чтобы использовать их против русскоязычного населения Донбасса. Военный потенциал можно использовать по-разному, но когда я слышу, что Javelin или другая техника поставляется исключительно в оборонительных целях, — это лицемерие», — отметил эксперт.

В то же время Владимир Батюк считает, что с чисто военной точки зрения комплексы Javelin особых преимуществ украинской стороне не дают.

«Это служит лишь морально-политическим свидетельством поддержки позиции Украины со стороны США и их союзников по НАТО по отношению к конфликту в Донбассе. Что касается чисто политической стороны этого вопроса, то такого рода шаги западных партнёров и их отказ воздействовать на Киев в плане более серьёзных шагов в направлении прекращения огня, разведения войск, отказа от того, чтобы захватить так называемую серую зону, — всё это действительно оказывает негативное воздействие», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что с тактической точки зрения такая техника Киеву не нужна.

«Это политико-пропагандистский шаг. США фактически дают понять киевской стороне, что на самом деле обструкционистская политика в отношении Минских соглашений поддерживается ими, и Украина должна действовать в том же духе», — заключил политолог.