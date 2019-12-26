Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

Министерство обороны Украины заключило контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Он отметил, что в этом году Министерство обороны реализовало три контракта.

В октябре сообщалось, что американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн.