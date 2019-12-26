Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Он отметил, что в этом году Министерство обороны реализовало три контракта.
В октябре сообщалось, что американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн.