Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн
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«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и средств технической поддержки на $39,2 млн», — отметили там.
Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных ракетных установок Javelin на Украину.
В МИД России отметили, что Украина нуждается в урегулировании внутреннего конфликта, а поставка подобных видов вооружений эти проблемы не решит.