Bloomberg: Госдеп одобрил поставку Украине Javelin
- Reuters
- © Gleb Garanich
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на три источника.
Как отмечает агентство, сумма соглашения о поставке 150 противотанковых ракет и двух ПТРК составляет $39 млн.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
Директор Центра европейской информации доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT это намерение украинского оборонного ведомства.