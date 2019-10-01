Bloomberg: Госдеп одобрил поставку Украине Javelin

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Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных ракетных установок Javelin на Украину.
Bloomberg: Госдеп одобрил поставку Украине Javelin
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на три источника.

Как отмечает агентство, сумма соглашения о поставке 150 противотанковых ракет и двух ПТРК составляет $39 млн.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.

Директор Центра европейской информации доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT это намерение украинского оборонного ведомства.

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