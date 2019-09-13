Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin

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Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin
  • © US Army/via Globallookpress.com

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — заявили там.

В августе сообщалось, что Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок Javelin.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.

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