Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin

Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — заявили там.

В августе сообщалось, что Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок Javelin.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.