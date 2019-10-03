В МИД оценили сообщения об одобрении в США поставок Украине Javelin
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По словам представителя ведомства, «на сегодняшний день то, в чём реально нуждается Украина, это урегулирование внутриукраинского конфликта» и вывод страны из кризиса по целому ряду направлений.
«Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы», — отметила Захарова, подчеркнув, что при этом по бюджету Украины «в очередной раз ударит».
Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных ракетных установок Javelin на Украину.