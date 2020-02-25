«Спад пронатовских настроений»: как Украина ведёт политику интеграции в Североатлантический альянс

На Украине разрабатывается обновлённая редакция военной доктрины, в которой будет зафиксирован курс на вступление страны в НАТО. Об этом заявил глава директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Украины Иван Апаршин. По его словам, членство государства в альянсе «сегодня не обсуждается». В феврале прошлого года «необратимость евро-атлантического курса» была закреплена в украинской Конституции, но республика до сих пор так и не получила план действий по членству в военном блоке. При этом данные соцопросов свидетельствуют о том, что на Украине растёт число сторонников внеблокового статуса. Эксперты объясняют этот тренд тем, что украинское общество устало от внутренних проблем и нестабильности киевских властей.

В ближайшие месяцы на Украине будет принята обновлённая редакция военной доктрины страны. Об этом сообщил глава директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Украины Иван Апаршин. По его словам, в документе будет зафиксирована приверженность страны курсу на вступление в НАТО.

«Приобретение Украиной членства в НАТО — этот... вопрос сегодня не обсуждается... В ближайшее время, в течение двух-трёх месяцев, будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», — сказал Апаршин на дискуссии, посвящённой годовщине внесения в конституцию изменений о закреплении курса страны на вступление в НАТО и ЕС.

«Партнёр с расширенными возможностями»

С точки зрения политологов, обновлённая версия военной доктрины Украины вряд ли будет серьёзно отличаться от действующей редакции, принятой в 2015 году при Петре Порошенко.

Напомним, в этом документе прописаны нормы, направленные на подготовку страны к вступлению в Североатлантический альянс. В частности, в нём говорится о необходимости «комплексного реформирования системы обеспечения национальной безопасности до уровня, приемлемого для членства в ЕС и НАТО».

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Развитие ВСУ должно проводиться «по западным стандартам» с целью достижения совместимости с армиями государств — членов альянса. Также авторы военной доктрины рассматривают интеграцию Украины в НАТО как способ противодействия «агрессивной политике Российской Федерации». Утверждается, что Москва якобы наращивает близ границы с республикой «группировки войск с мощным ударно-наступательным потенциалом».

Стоит также отметить, что в феврале прошлого года в преамбуле украинской конституции была прописана «необратимость европейского и евро-атлантического курса». Также основной закон обязывает президента быть гарантом реализации «стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора».

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский продолжает пронатовскую политику предшественника, констатируют аналитики. В то же время он высказывал идею провести референдум по вопросу вступления страны в западный военный блок.

В октябре 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о «перезапуске» отношений с альянсом с целью достижения «полной оперативной совместимости с НАТО». В начале декабря Верховная рада приняла постановление «О первоочередных шагах по обеспечению евро-атлантической интеграции Украины — обретению полноправного членства Украиной».

Таким образом депутаты призвали Зеленского получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ). Однако в Североатлантическом альянсе подчёркивают, что вопрос вступления Украины в альянс не стоит на повестке дня. При этом в ближайших планах Киева — повышение статуса в отношениях с НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».

Украинские военнослужащие на совместных с НАТО учениях

Flickr

© NATO

Как уточнила член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, Киев присоединится к программе расширенных возможностей в октябре 2020 года. По словам Верещук, это откроет для Украины «новые возможности».

«Украина пошагово реализует стратегию, которая пытается приблизить страну к стандартам Североатлантического альянса и таким образом заявить о готовности стать полноценным членом НАТО. Однако, как мы знаем, вопрос присоединения к военному блоку на Западе не рассматривается», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его мнению, руководство Украины не подаёт повторную заявку на получение ПДЧ, осознавая, что она не будет принята. Он напомнил, что в 2008 году Киев уже потерпел дипломатическое фиаско, направив Брюсселю официальную просьбу на выдачу плана действий по членству в НАТО. В результате Германия, Франция и ряд других европейских государств выступили против и вместо ПДЧ с Киевом была заключена декларация о дополнении к Хартии об особом партнёрстве.

«Украина может делать и заявлять всё что угодно, однако реальность такова, что на Западе нет желания принимать Киев в НАТО. На этот счёт не идут даже никакие дискуссии. Украина может перестроить армию по стандартам альянса и продолжать дальше выслуживаться в качестве «антироссийского форпоста», но рассчитывать на членство она всё равно не может», — пояснил Денисов.

«Теряет кредит доверия»

В свою очередь, в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что в последние годы на Украине наблюдается «снижение пронатовского энтузиазма». Такую тенденцию эксперт объяснил растущим запросом населения на более взвешенную и сбалансированную внешнюю политику.

По данным украинских соцслужб, в стране снижается количество тех, кто поддерживает интеграцию Киева в НАТО, и увеличивается число приверженцев внеблокового статуса республики.

Подсчёты Киевского международного института социологии (КМИС) также свидетельствуют о сокращении числа украинцев, которым импонирует сближение Киева и западного военного блока. Если в декабре 2018-го членство в НАТО поддерживали 46,1% респондентов, то уже летом следующего года этот показатель упал до 40,9%.

«Конечно, сторонников НАТО на Украине ещё очень много. Не секрет, что идею вхождения в состав альянса традиционно поддерживают жители Западной Украины, а это примерно половина страны. Позиции востока после потери Крыма и части Донбасса объективно стали слабее. Тем не менее мы фиксируем спад пронатовских настроений», — говорит Суздальцев.

По его словам, скептицизм по отношению к альянсу наблюдается даже в антироссийских кругах Украины. Так, 23 февраля в интервью телеканалу «112» бывший министр обороны страны Александр Кузьмук заявил, что Запад не собирается принимать Украину в альянс, хотя Киев, по его словам, стал бы «выгодным членом».

«Потому что они (западные политики. — RT) в постоянных раздумьях о влиянии России на Украину, о влиянии России на западный мир. Зачем ругаться? И вот такая система сдерживания. Двери открыты, только шаг в двери — раз, перед носом они закрываются», — посетовал Кузьмук.

Площадь перед штаб-квартирой НАТО

© Francois Lenoir/Reuters

Как полагает Андрей Суздальцев, сейчас украинские политики, включая Зеленского, лишены возможности зарабатывать очки на пронатовских лозунгах. Сохранение курса на интеграцию Украины в НАТО, с точки зрения эксперта, — следствие «слабости» действующего президента.

«Зеленский с его демонстративно миролюбивой риторикой воспринимался как альтернатива воинственному Порошенко с его радикальными пронатовскими инициативами. Однако из-за отсутствия конкретных дел Зеленский стремительно теряет кредит доверия, что выражается в падении его рейтинга», — рассуждает Суздальцев.

В комментарии RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко объяснил рост числа сторонников внеблокового статуса «отрезвлением» населения из-за падающего уровня жизни и «нестабильности украинской власти».

«Если шесть лет назад, в 2014 году, на фоне всплеска антироссийской истерии на Украине был однозначный крен в сторону НАТО. Но теперь маятник качнулся обратно. Люди хотят стабильности, которая сейчас ассоциируется с периодом до 2014 года. Но как бы там ни было, Украина с её территориальными конфликтами не может быть принята в НАТО», — резюмировал Бондаренко.