«Единства не наблюдается»: может ли Украина рассчитывать на интеграцию в НАТО

Украина будет принята в НАТО после того, как проведёт необходимые реформы. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Подобные заверения в адрес Киева звучат со стороны руководства блока уже давно, однако пока серьёзных подвижек нет, отмечают эксперты. Как ранее подчеркнул сам Столтенберг, вопрос о получении Киевом Плана действий относительно членства в НАТО сейчас даже не стоит. По мнению аналитиков, в действительности альянс мало заинтересован в том, чтобы принимать Украину в свой состав, поскольку и так может свободно использовать в своих целях её территорию.

Украина станет участницей Североатлантического альянса, поскольку все союзники НАТО уже дали своё согласие на это, заявил генсекретарь военного блока Йенс Столтенберг в интервью украинскому телеканалу «1+1». Столтенберг привёл в качестве примера другие страны, напомнив, что Черногория вступила в НАТО только два года назад, а Северная Македония должна присоединиться к альянсу через несколько месяцев.

«Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО. Сейчас они — полноправные члены НАТО. Мы поможем вам усилить реформы, модернизировать общество и таким образом вступить в НАТО», — заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, не собирается ли НАТО оставить Украину в качестве нейтральной буферной зоны между Россией и ЕС, Столтенберг заявил, что «Украина — это партнёр». Чиновник пояснил, что у НАТО насчитывается 40 стран-партнёров и для некоторых из них этот статус является только первым шагом к членству в альянсе.

«Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом «никаких отношений» и «полноценное членство». Поэтому, работая над тем, чтобы предоставить Украине полноценное членство, мы должны подумать, что мы можем сделать вместе», — пояснил Столтенберг.

«Провоцирующее воздействие»

Похожие заявления генсекретарь НАТО сделал, выступая в конце октября с трибуны Рады. Столтенберг подчеркнул тогда, что двери в альянс остаются открытыми для Украины.

Однако в то же время в интервью украинскому изданию «Европейская правда» он подчеркнул, что вопроса получения Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО — как и вопроса её вступления в альянс — пока «нет в фокусе внимания».

«Проблемой на пути к членству не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля со стороны членов альянса, когда Украина будет отвечать стандартам (НАТО. — RT), когда будет политическое согласие, то никаких сомнений, что и формальности будут решены», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, двухдневный визит делегации НАТО на Украину начался 30 октября: в Киев прибыли представители 29 стран — участниц альянса во главе с генсекретарём организации.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Gleb Garanich

Выступая на совместном брифинге с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, Йенс Столтенберг приветствовал усилия Киева, направленные на разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе. По словам генсекретаря НАТО, для мирного урегулирования конфликта ещё многое предстоит сделать, поскольку режим прекращения огня продолжает нарушаться.

При этом всю ответственность за ситуацию в регионе руководство НАТО возлагает на Москву.

«Мы в НАТО подчёркиваем, что Россия несёт чёткую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории Восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины», — заявил Столтенберг.

На заявления руководства Североатлантического альянса отреагировали в российском МИД. Как говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, НАТО «продолжает вести себя деструктивно», способствуя повышению напряжённости, и «предъявляет в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений».

«Очевидно дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине натовской военной поддержки Киева», — говорится в заявлении.

Напомним, в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте было принято решение о том, что Украина и Грузия могут в будущем рассчитывать на включение в альянс, сообщил по итогам встречи генсекретарь военного блока, которым в тот момент был Яап де Хооп Схеффер. Дискуссия о возможности принятия Украины в НАТО вызвала тогда неоднозначную реакцию как в самом альянсе, так и на Украине. Так, против интеграции Украины в военный блок выступали, например, Франция и Германия.

Как заявил в 2008 году французский премьер-министр (тогда этот пост занимал Франсуа Фийон. — RT), присоединение Грузии и Украины к альянсу способно нарушить баланс влияния между Европой и Россией.

Саммит НАТО в Бухаресте, 2008 год

Reuters

© Francois Lenoir

На Украине решение об интеграции с НАТО было встречено протестами, в организации митингов принимала участие «Партия регионов», возглавляемая Виктором Януковичем. Опросы, проводившиеся в то время в стране, показывали невысокий уровень поддержки идеи вступления Украины в НАТО. Так, опрос, проведённый Центром социальных исследований «София» в 2008 году, показал, что отрицательно к этой идее относились 64,3% украинцев.

Сильнее всего негативное отношение к интеграции в НАТО проявлялось на юго-востоке страны и в Крыму, который на тот момент входил в состав Украины. Во время народного референдума, проведённого на полуострове общественными структурами в 2006 году, против интеграции в НАТО высказались почти 99% крымчан. Как отмечали тогда организаторы голосования, хотя референдум не имел юридической силы, его результаты выразили отношение населения к инициативам о вступлении в альянс.

Похожие результаты показал опрос, проведённый в 2012 году на территории Украины социологической группой «Рейтинг». Исследование показало, что уровень поддержки интеграции в НАТО составлял только 19% по всей стране. Активно идею вступления в НАТО поддерживали только в западных регионах, там процент положительных ответов достигал примерно 50%.

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Тем не менее пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году политические силы сразу заявили о намерении вести Украину к вступлению в НАТО. В конце того же года Рада отменила внеблоковый статус страны. В 2016-м присоединение к альянсу было определено как цель внешней политики государства, а в феврале 2019-го курс на членство в организации был закреплён и в украинской конституции.

С победой на президентских выборах Владимира Зеленского ситуация не изменилась — новый украинский лидер заявил, что будет поддерживать курс на вступление страны в Североатлантический альянс. При этом Зеленский отмечал, что намерен вынести этот вопрос на плебисцит.

«И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО», — подчёркивал Украинский президент.

Однако проведение такого опроса не является обязательным условием, в отличие от, например, приведения вооружённых сил страны и политической системы в соответствие с стандартами НАТО. Кроме того, среди ключевых требований — отсутствие у страны-кандидата территориальных, этнических и политических конфликтов и улаживание имеющихся международных споров мирными способами. Также необходимо, чтобы в стране не было иностранных военных баз.

Проблемная интеграция

Если до «евромайдана» препятствием для вступления Украины в НАТО выступало наличие в Севастополе базы ВМФ России, то после 2014 года интеграция страны в альянс осложнена по причине территориальных споров с Россией, отмечают эксперты.

В своём недавнем выступлении перед курсантами Морской академии в Одессе Йенс Столтенберг заявил, что позиция Москвы относительно движения Украины в НАТО не имеет значения.

Генсек альянса подчеркнул, что у России «нет права голоса», а также «юридической или реальной платформы, чтобы иметь какое-то влияние на такое решение».

Однако, как пояснил в комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, заявления руководства НАТО о безразличии к позиции Москвы не вполне соответствуют реальности.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Прежде всего нужно понимать, что Запад не намерен напрямую конфликтовать с Россией, особенно это касается стран Европы. Поэтому Йенс Столтенберг делает такие двоякие заявления, с одной стороны говоря об открытости НАТО для Украины, а с другой — давая понять, что эти перспективы неясны. В НАТО понимают, что Россия и Белоруссия будут выступать против вступления Украины в альянс», — пояснил эксперт.

По мнению Леонкова, факт наличия у Украины территориальных претензий к России не позволяет ей рассчитывать на вступление в альянс.

«Хотя для НАТО Украина — лакомый кусок, где можно разместить свои военные базы, ПВО и ПРО, ввязываться в чужие конфликты альянс вряд ли хочет. Даже Черногория смогла вступить в блок только после того, как эхо югославской войны утихло», — отметил эксперт.

Кроме того, пока нет оснований полагать, что интеграцию Украины в альянс одобрят все страны блока, что является ещё одним обязательным условием интеграции, считает Леонков.

«Сегодня единства по этому вопросу в НАТО не наблюдается. Против вступления Украины будут голосовать некоторые члены альянса», — добавил эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. Эксперт напомнил о позиции руководства Венгрии, которое на протяжении последних лет блокировало работу комиссии Украина — НАТО на уровне министров и глав государств. В конце октября Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине из-за того, что документ не обязывал Киев соблюдать права венгерского населения. Лишь после того, как эти требования были учтены, Венгрия разблокировала принятие документа.

«Киев согласился следовать этим требованиям, благодаря чему ситуация смягчилась. Однако этот случай лишний раз показал, насколько велико поле для противоречий между союзниками по НАТО из-за Украины», — пояснил Ермаков в комментарии RT.

По словам эксперта, альянс мало заинтересован в членстве Украины.