1+1: Столтенберг заверил, что Украина станет членом НАТО
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО. Сейчас они — полноправные члены НАТО. Мы поможем вам усилить реформы, модернизировать общество, и таким образом вступить в НАТО.
АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: До сих пор ли в Альянсе задействована концепция никакой военной помощи и летального оружия для Украины? Так же, как и так называемая концепция нейтральной Украины как буферной зоны между Россией и ЕС?
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Поставка военного оборудования не является функцией НАТО. Однако отдельные члены Альянса поставляют вам военную технику. Например, Соединённые Штаты предоставили вам джавелины. то есть, НАТо предоставляет оказывает значительную поддержку Украине через отдельных своих членов. В Одессу для демонстрации нашей поддержки Украины прибыли четыре корабля НАТО. Отдельные союзники по НАТО, такие, как Соединённые Штаты, Канада, Британия, Литва, проводят тренировки украинских вооружённых сил.
Я уже знаю, что НАТО даёт 40 миллионов евро на модернизацию наших систем контроля и управления, и подталкивает нас к реформе Службы безопасности — одному из условий для вступления в Североатлантического блока. Но есть ли у нас шанс получить план действий относительно членства — дорожную карту, которая позволит Украине пройти испытание относительно членства в НАТО? Насколько далеко натовцы готовы зайти в отношениях с Украиной учитывая открытое агрессивное отношение к такому сближению со стороны России?
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Украина — это партнёр. У НАТО в мире есть 40 стран-партнёров. Для некоторых стран партнёрство — это первый шаг к членству. но для всех стран партнёрство — это отношения с НАТО на постоянной основе. Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом «никаких отношений» и «полноценное членство». Поэтому работая над тем, чтобы предоставить Украине полноценное членство, мы должны подумать, что мы можем сделать вместе.
Особенно поддержка Альянса чувствуется на море. За последние годы натовские корабли заходят в Одессу чуть ли не каждый месяц. Это сдерживает российскую агрессию в Чёрном и Азовском морях, поскольку от кораблей НАТО зависят свобода судоходства в Керченском проливе и выживание мариупольского порта.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы вместе проводим учения, и также усиливаем ваши собственные возможности для тренировок военно-морских сил. Один из моментов — это подготовка украинских курсантов на кораблях НАТО по стандартам и методам НАТО. Это повышает возможности взаимодействия украинских ВМС и ВМС НАТО.
АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: Подытожим в двух словах: возьмут ли Украину в НАТО?
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Украина будет членом НАТО.
Ещё одно подтверждение этому мы получили буквально перед тем, как генсек сел в кресло напротив меня. Венгрия, которая сначала наложила вето на совместное заявление стран-членов НАТО относительно Украины, изменила своё мнение. не прошло и суток. Что осталось за кулисами официальных встреч мы достоверно не знаем, но мы понимаем, что мир может измениться в пользу Украны меньше, чем за 24 часа.
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