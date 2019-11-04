1+1: Столтенберг заверил, что Украина станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину дал эксклюзивное интервью каналу «1+1», в котором заявил, что Украина будет членом НАТО. Столтенберг также добавил, что Североатлантический альянс поможет Киеву в проведении реформ и модернизации общества, что и откроет для Украины двери в НАТО.

На Украине, сначала в Одессе, а потом в Киеве, высадился мощный натовский десант. Без камуфляжа, в пиджаках и галстуках. Оружие — исключительно дипломатическое. Североатлантический совет — руководящий орган Альянса — почти в полном составе прибыл из Брюсселя чтобы продемонстрировать поддержку стране, которая борется с российской агрессией.



Социологи пока не дают однозначного ответа на вопрос, как сами украинцы относятся к НАТО, но летом 2019 года соцгруппа «Рейтинг» зафиксировала наивысший показатель поддержки членства Украины в НАТО за последние несколько лет. Опрос по всей Украине, кроме оккупированных территорий, в июне показал, что для 53% украинцев НАТО — заветная мечта, а для 29% членство в Альянсе — нежелательная советская пугалка. Не спасает даже то, что всем видно, как живут те, кто входит в этот элитный клуб, и те, кто находятся вне его.

По сравнению с 2014 годом, когда началась война, эти цифры изменились. Тогда поддержать идею вступления Украины в НАТО готовы были лишь 34%, а 43% решительно выступали против этого союза.

Однако достаточно лишь одного нашего желания, чтобы спрятаться под зонтиком коллективной безопасности, и есть ли у Украины шанс вступить в НАТО в ближайшие годы? Об этом узнал наш Андрей Цаплиенко из первых уст — от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который именно нам дал едиственное телевизионное интервью на Украине.

Руководитель самой большой и самой мощной военной организации в мире выглядит совсем не воинственно. Он больше похож на скромного институтского профессора, а не на брутального военного лидера. После того, как генсек выступил с трибуны Верховной рады, сразу же проследовал по парламентским коридорам к нам на интервью. В сопровождении больших благодарностей со стороны украинской власти.

Благодарить действительно есть за что: чуть ли ни в первый раз за годы войны Украина получила от руководителя Альянса чёткий ответ на вопрос о том, не закроет ли военный конфликт в Донбассе двери в НАТО для Украины.

АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО, корреспондент ТСН: Ключевой вопрос — членство Украины в НАТО посредством плана действий относительно членства. Это реалистичный сценарий, или напрасные надежды? Я думаю, вы понимаете, что Россия устроила войну на Украине именно ради того, чтобы не дать нам вступить в НАТО?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО. Сейчас они — полноправные члены НАТО. Мы поможем вам усилить реформы, модернизировать общество, и таким образом вступить в НАТО.



АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: До сих пор ли в Альянсе задействована концепция никакой военной помощи и летального оружия для Украины? Так же, как и так называемая концепция нейтральной Украины как буферной зоны между Россией и ЕС?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Поставка военного оборудования не является функцией НАТО. Однако отдельные члены Альянса поставляют вам военную технику. Например, Соединённые Штаты предоставили вам джавелины. то есть, НАТо предоставляет оказывает значительную поддержку Украине через отдельных своих членов. В Одессу для демонстрации нашей поддержки Украины прибыли четыре корабля НАТО. Отдельные союзники по НАТО, такие, как Соединённые Штаты, Канада, Британия, Литва, проводят тренировки украинских вооружённых сил.



Я уже знаю, что НАТО даёт 40 миллионов евро на модернизацию наших систем контроля и управления, и подталкивает нас к реформе Службы безопасности — одному из условий для вступления в Североатлантического блока. Но есть ли у нас шанс получить план действий относительно членства — дорожную карту, которая позволит Украине пройти испытание относительно членства в НАТО? Насколько далеко натовцы готовы зайти в отношениях с Украиной учитывая открытое агрессивное отношение к такому сближению со стороны России?

АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: Позвольте мне спросить прямо: не оставит ли НАТО Украину серой зоной между Россией и Европой?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Украина — это партнёр. У НАТО в мире есть 40 стран-партнёров. Для некоторых стран партнёрство — это первый шаг к членству. но для всех стран партнёрство — это отношения с НАТО на постоянной основе. Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом «никаких отношений» и «полноценное членство». Поэтому работая над тем, чтобы предоставить Украине полноценное членство, мы должны подумать, что мы можем сделать вместе.



Особенно поддержка Альянса чувствуется на море. За последние годы натовские корабли заходят в Одессу чуть ли не каждый месяц. Это сдерживает российскую агрессию в Чёрном и Азовском морях, поскольку от кораблей НАТО зависят свобода судоходства в Керченском проливе и выживание мариупольского порта.

АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: Вы анонсировали значительную помощь, в частности, украинским военно-морским силам. Можете уточнить, что это за помощь?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы вместе проводим учения, и также усиливаем ваши собственные возможности для тренировок военно-морских сил. Один из моментов — это подготовка украинских курсантов на кораблях НАТО по стандартам и методам НАТО. Это повышает возможности взаимодействия украинских ВМС и ВМС НАТО.



АНДРЕЙ ЦАПЛИЕНКО: Подытожим в двух словах: возьмут ли Украину в НАТО?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Украина будет членом НАТО.



Ещё одно подтверждение этому мы получили буквально перед тем, как генсек сел в кресло напротив меня. Венгрия, которая сначала наложила вето на совместное заявление стран-членов НАТО относительно Украины, изменила своё мнение. не прошло и суток. Что осталось за кулисами официальных встреч мы достоверно не знаем, но мы понимаем, что мир может измениться в пользу Украны меньше, чем за 24 часа.

Андрей Цаплиенко, ТСН. Неделя, 1+1.

Полную версию эксклюзивного интервью генсека НАТо уже сейчас можно посмотреть на сайте ТСН и на нашем канале YouTube.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2019 года.