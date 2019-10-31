«У Украины не было шансов»: почему Киев не намерен обновлять заявку на вступление в НАТО

Вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен подавать повторную заявку на получение плана действий относительно членства в НАТО. Ранее поднять соответствующий вопрос на декабрьском саммите альянса предложил бывший президент страны Пётр Порошенко. По словам Кулебы, таким образом экс-лидер пытался заработать себе политические очки, так как поданная в 2008 году заявка остаётся на рассмотрении. По мнению источников RT в политических кругах, НАТО не спешит принимать Украину в свои ряды в связи со слабым оснащением украинской армии.

Киев не будет повторно подавать заявку на получение плана действий относительно членства в НАТО, заявил вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он добавил, что этот вопрос должен быть «техническим, а не политическим», подразумевая тот факт, что такую заявку Киев уже подавал в 2008 году.

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«Украина исходит из того, что заявка на получение плана действий относительно членства, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остаётся действующей… Таким образом, не нужно подавать какие-то дополнительные заявки», — заявил Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом в Одессе, трансляцию которой вели украинские телеканалы.

Кулеба напомнил, что тогда страны-участницы поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим внешнеполитическим ведомствам принять по этому поводу соответствующие решения. По его словам, сейчас Киеву необходимо сосредоточиться на реформировании вооружённых сил и приведении их в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что Киеву не нужно подавать заявку на получение плана действий по членству в НАТО, а следует добиваться от союзников его предоставления​​​.

План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО представляет собой программу, в соответствии с которой страна-кандидат должна последовательно готовиться к вступлению в альянс: оборонные, ресурсные, политические и экономические аспекты деятельности страны постепенно, год за годом должны подгоняться под стандарты НАТО.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что о заявке 2008 года вспомнили как о последнем свидетельстве того, что когда-то членство Украины в НАТО ещё казалось реальным.

«Очевидно, мечты о вступлении в НАТО были реалистичными в 2008 году, потому что в тот период американцы пытались продавить через Североатлантический альянс принятие решения о предоставлении плана действий по членству Украине. Фактически ПДЧ — это старт процедуры интеграции страны в военно-политический блок. Как правило, все, кто получал ПДЧ, рано или поздно интегрировались в НАТО. Но тогда Франция и Германия заблокировали выдачу плана Украине и Грузии, и на этом вопрос закрылся», — пояснил Ищенко.

В погоне за стандартами



Тема ПДЧ снова оказалась в центре внимания на Украине после того, как бывший президент страны Пётр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО, который пройдёт в декабре.

Reuters

© Yves Herman

Между тем накануне встречи с Йенсом Столтенбергом в Одессе Дмитрий Кулеба упрекнул Порошенко в том, что тот раскручивает тему получения ПДЧ для Украины, хотя во время своего президентства он сам не обновил заявку в НАТО.

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«Пётр Алексеевич Порошенко накануне завершения своего пребывания на посту президента подписал указ, в котором, по сути, обязал уже новую власть подавать на ПДЧ. Эта инициатива не была согласована с НАТО, и сама предыдущая украинская администрация также за пять лет не подала заявку на ПДЧ. Это была заложена такая мина замедленного действия уже под новую власть, и теперь эта тема активно раскручивается», — приводит слова Кулебы Интерфакс-Украина.

Напомним, после смены власти на Украине в 2014-м Верховная рада внесла изменения в законодательство, которые фактически означали отказ страны от внеблокового статуса. В 2016 году при администрации Петра Порошенко были приняты новые изменения в законодательство, которые определяли вступление Украины в НАТО как цель внешней политики страны.

Предполагается, что Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с силами стран НАТО уже к 2020 году.

Между тем источник RT в ВСУ говорит, что, несмотря на это, у НАТО остаётся много вопросов к украинской армии.

«Об уровне оснащения можно не говорить — о нём и так всё известно. Но если оружие ещё можно купить в кредит, то всё остальное — нет. В армии нет хороших кадров, инфраструктуры, а будущих военных до сих пор приходится отлавливать на улицах. Пока всё это мало похоже на профессиональную армию», — рассказал собеседник RT.

Венгерский блок

Одним из главных противников членства Украины в НАТО остаётся Венгрия. Будапешт последовательно ветирует заявления альянса по украинскому членству, а также любые переговоры по этому вопросу из-за политики Киева по отношению к языковым меньшинствам, проживающим в стране.

Reuters

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова подтвердил эту позицию 30 октября. По его словам, представитель Венгрии наложил вето на совместное заявление по Украине, которое хотели принять послы стран НАТО, из-за того, что Киев отказывается изменять закон о языке, ущемляющий права венгерского меньшинства.

«У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Ростислав Ищенко напомнил в беседе с RT, что Венгрия требует от Киева выполнить международные обязательства по защите национальных меньшинств, в том числе пересмотреть закон о языке.

«Серьёзных шагов в этом направлении Украина делать не будет. Она заняла здесь достаточно жёсткую позицию, которая осталась неизменной после прихода новой власти. Судя по всему, администрация Зеленского не видит в этом никакого смысла, потому что это не улучшит имидж Украины в глазах западных партнёров, поскольку от Киева все откровенно устали, а только возбудит националистов и, следовательно, создаст правительству лишние проблемы», — считает Ищенко.

«Очередное обострение»

Между тем на самой Украине декларации киевских властей о грядущем вступлении в блок и проводимые в связи с этим формальные преобразования в ВС многие уже воспринимают с юмором.

«Никто не верит, что это может произойти. Офис Зеленского фактически признал поражение, и теперь высокопоставленные чиновники делают вид, что не очень-то и хотелось», — говорит источник RT в партии «Голос».

В свою очередь, собеседник RT из партии «Слуга народа» уверен, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что западные партнёры разочарованы Киевом и не готовы идти на такой шаг.

«Он собирается найти компромисс по закону о языке с Венгрией, а также дождаться выборов в США. Но после скандала с Трампом Зеленский может даже не рассчитывать на поддержку Вашингтона. Я думаю, что президенту уже объяснили, что в ближайшие десять лет о НАТО можно даже не мечтать», — говорит депутат.

В свою очередь, высокопоставленный источник RT в МИД Украины рисует ещё более пессимистичную картину.

«У Украины никогда не было шанса вступить в НАТО. Естественно, все президенты говорили о желании и даже готовности присоединиться к альянсу, но ничего, кроме удивлённых взглядов западных партнёров, это не вызывало», — отметил украинский дипломат.

По мнению эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, США и страны Европы понимают, что принятие Украины в НАТО станет причиной резкого обострения отношений с Россией, которого они в реальности не хотят.

«В рамках индивидуального плана Украина может вполне масштабно сотрудничать с альянсом. Однако сдерживающим фактором будет не столько нежелание НАТО включать в свой состав страну, которую нужно финансировать, сколько реакция России. Если Украина вступит в НАТО, это будет означать очередное обострение. Думаю, это прекрасно понимают в Вашингтоне и Киеве», — заключил эксперт.