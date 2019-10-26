«Особый статус в НАТО»: зачем Венгрия, Словакия, Хорватия и Словения создают общее командование силами спецопераций
- Силы спецопераций НАТО
- © Nato.int
Министры обороны Венгрии, Словакии, Хорватии и Словении подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся создания регионального компонентного командования специальных операций (Regional Special Operations Component Command, R-SOCC). Церемония подписания прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (все четыре страны входят в эту организацию).
«Цель этой новой инициативы — создание командования сил специального назначения, готового и способного реагировать на угрозы и вызовы, возникающие внутри и за пределами прилегающих районов. Межгосударственное сотрудничество в этой области позволит нам применять силы специального назначения более оперативным, эффективным и координированным образом. При полноценном объединении вкладов стран-участниц это новое командование обеспечит пользу, намного превосходящую то, на что способны его составные части по отдельности», — заявил присутствовавший на подписании заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Он обратил внимание, что меморандум был подписан всего лишь через восемь месяцев после согласования соответствующего протокола о намерениях. По мнению Джоанэ, это свидетельствует о том, что страны альянса «стремятся к плодотворному межгосударственному сотрудничеству».
Подробнее о целях и задачах R-SOCC рассказал министр обороны Венгрии Тибор Бенкё.
«Исходя из нашего понимания потребностей НАТО, работу следует начать здесь, в центральноевропейском регионе, с создания компонентного командования силами специальных операций при активной поддержке экспертов из Словакии, Хорватии, Словении, а позже и Австрии», — сообщил министр.
Напомним, что Австрия не входит в НАТО и является нейтральным государством. Следует отметить, что в феврале, после подписания протокола о намерениях, Бенкё заявлял о том, что одним из приоритетных направлений деятельности R-SOCC будут Западные Балканы, где также не все государства входят в альянс. Таким образом, речь идёт о структуре, деятельность которой не будет ограничиваться рамками стран — членов НАТО, отмечают эксперты.
Согласно утверждённому плану, региональное командование специальных операций начнёт свою работу в январе 2021 года. Наладить взаимодействие между силами спецопераций всех четырёх стран и начать функционировать в полном объёме R-SOCC должно, как предполагается, к 2024 году.
«Бесхозное» пространство
Меморандум, подписанный в Брюсселе, можно рассматривать как попытку преодолеть трудности, с которыми столкнулось НАТО на Балканах, считают эксперты. Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт напоминает, что к своим южным границам альянс стал проявлять повышенное внимание после событий на Украине в 2014 году. США и их европейских союзников беспокоило то, что на Балканском полуострове есть несколько стран, которые не входят в НАТО и при этом исторически имеют довольно тесные связи с Россией.
«Речь идёт в первую очередь о Сербии и Черногории. Но в целом тот факт, что полуостров оказался в геополитическом смысле «бесхозным», не могло не волновать Брюссель и Вашингтон», — сказал он в беседе с RT.
- Церемония подписания меморандума
- © Nato.int
Ранее альянс предпринял ряд шагов на этом направлении. Длившиеся на протяжении многих лет переговоры о присоединении Черногории к НАТО были успешно завершены. Кроме того, благодаря посредничеству Брюсселя и Вашингтона удалось закончить давний греко-македонский спор о названии бывшей югославской республики Македония. Её переименовали в Северную Македонию, и Греция сняла своё вето на приём этой страны в НАТО.
Но дальше в процессе расширения альянса наступила пауза. Сербия проявляет заинтересованность во вступлении в ЕС, но не хочет вступать в НАТО. Кроме того, Белград препятствует вступлению частично признанного Косова в альянс, а в НАТО крайне неохотно берут страны, которые имеют потенциально конфликтные отношения со своими соседями, говорит Энгельгардт. На позицию Белграда ориентируется Республика Сербская. Она входит в состав Боснии и Герцеговины и блокирует вступление этого государства в НАТО.
«Что касается Северной Македонии, то там чётко дали понять: с их точки зрения, присоединение к альянсу и Евросоюзу тесно взаимосвязаны. Хотите видеть страну в НАТО — принимайте заодно в ЕС. Такова позиция Скопье. И вот здесь-то и возникла проблема, потому что ряд европейских стран не хотят принимать эту страну в Евросоюз», — сказал RT заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель.
В июле переговоры о вступлении Северной Македонии, а также Албании в ЕС были отложены. Против их приёма в Евросоюз выступили Франция, Нидерланды и Дания, сославшиеся на то, что албанцы и македонцы недостаточно активно проводят необходимые для этого реформы. Глава Министерства обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская допустила, что и ратификация протокола о вступлении страны в НАТО может затянуться на неопределённый срок.
Поэтому в Брюсселе решили усилить контакты с государствами Балкан, чтобы там не потеряли интерес к евроатлантической интеграции. В рамках ЕС был активизирован процесс присоединения к Шенгенскому соглашению. В частности, Еврокомиссия положительно оценила соответствующие усилия со стороны Хорватии.
Были предприняты меры и по линии НАТО. Так, летом прошли крупнейшие за всю историю Северной Македонии военные учения НАТО под названием «Решительный удар». В них, помимо македонских военных, приняли участие несколько тысяч военнослужащих из США, Черногории, Албании, Литвы и Болгарии.
«Укрепить юго-восточный фланг»
Появление регионального компонентного командования специальных операций во многом носит демонстративный характер и призвано показать, что НАТО уделяет своим членам в Восточной Европе особое внимание, считают эксперты.
«Создание R-SOCC — это элемент развития инфраструктуры альянса в Восточной Европе вообще и на Балканах в частности. Новая организация будет взаимодействовать с другими государствами, которые не входят в НАТО. Речь идёт в первую очередь о взаимодействии на уровне силовых структур», — отмечает Энгельгардт.
- Венгерский солдат
- © honvedelem.hu
По мнению эксперта, создание R-SOCC соответствует стратегии руководства НАТО. Она направлена на то, чтобы сделать членство в альянсе привлекательным для малых государств и менее обременительным для крупных.
«Венгрия, Словакия, Хорватия и Словения получили особый, своего рода привилегированный статус в НАТО, отдельную структуру, в рамках которой они могут себя реализовать. Вместе с тем они займутся теми вопросами, которыми могли бы заняться США, Германия, Великобритания. Получается такой американский «субподряд». Примерно то же самое существует и на других флангах НАТО. Например, в Прибалтике сделан упор на вопросы кибербезопасности», — говорит Энгельгардт.
Речь идёт о Центре киберзащиты НАТО, который был создан в Эстонии. Помимо этого, в Прибалтике проводятся учения по борьбе с кибератаками.
Кандель полагает, что создание R-SOCC является попыткой НАТО «укрепить свой юго-восточный фланг» и сделать процесс принятия решений внутри альянса более оперативным на локальном уровне.
«Появляется структура, нацеленная на автономное действие... Одна из застарелых проблем альянса — его неповоротливость в принятии решений. Она давала о себе знать неоднократно, когда НАТО оказывалось перед необходимостью применить войска. В альянсе состоят 29 стран, у каждой из которых свои интересы и понимание, что и как надо делать», — заключил эксперт.